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  4. Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

15.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncu Ebru Şahin, basketbol oyuncusu Cedi Osman ile hayatını birleştirdi. Sosyal medyayı sık sık kullanan Şahin şimdilerde iddialı pozlarıyla ilgi çekiyor.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Ebru Şahin sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tatil molasına tam gaz devam eden Şahin, düzgün fiziğiyle takipçilerini büyüledi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Ebru Şahin iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

Bikinili poz veren oyuncu, düzgün fiziğiyle sevenlerini büyüledi.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

Ödüllü oyuncu Ebru Şahin, özel hayatı ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkıyor.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile de paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

İkili 1 Temmuz'da evlendi.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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