Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Ebru Şahin sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tatil molasına tam gaz devam eden Şahin, düzgün fiziğiyle takipçilerini büyüledi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Ebru Şahin iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Bikinili poz veren oyuncu, düzgün fiziğiyle sevenlerini büyüledi.

Ödüllü oyuncu Ebru Şahin, özel hayatı ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkıyor.

Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile de paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

İkili 1 Temmuz'da evlendi.





