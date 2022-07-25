Modelini görünce her renginde almak isteyeceğiniz bikini ve mayo modelleri

Güneş batarken kumsalda parmaklarınızın arasından kayıp giden kumlar ve kıyıya çarpan dalgaların sesi nasıl da rahatlatıyor insanı. İşte, bunlar yaz mevsiminin en güzel kısmı! Bir de bu güzelliklere renklerine aşık olup aldığınız mayo ve bikiniler de eşlik edince kumsallar iyice şenleniyor. "Yazın siyah giymekten çok hoşlanmıyorum, bana rengârenk bikiniler ve mayolar önerin." diyorsanız doğru yerdesiniz. Sizi hemen şöyle aşağıya alalım!

1. DeFacto'nun gipeli, üçgen kesimli bikini üstünü bir an önce denemelisiniz

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Yumuşak kumaşı ile teninizi okşayan, ayarlanabilir askıları ile pratik kullanımlar sunan DeFacto Bikini Üstü'nün büstiyer modeli ve tatlı yeşil rengiyle plajda ve havuz kenarında göze çarpacaksınız. Bikini üstünün esnek yapılı gipeli modeli sayesinde üstünüzde ağırlık hissetmezsiniz. DeFacto'nun şık tasarımı sayesinde göz kamaştıran bu bikini üstünü farklı renk ve modellerdeki bikini altları ile kombinleyebilirsiniz. Plaj stilinizi açık yeşil renkle uyumlu pareolar, kimonolar ve şort modelleri ile tamamlayabilirsiniz. Ayağınızda bir de gümüş halhal varsa bu iş tamamdır!

2. Rengârenk bir tasarım: Trendyol Curve'den sulu boya efektli ve tek omuzlu mayo

Artık büyük beden için ürün çeşitliliği artarken Trendyol işi bir üst kademeye taşıyıp özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyol Curve adı verilen bu koleksiyonda birbirinden güzel parçaları bulabilirsiniz. Trendyol Curve Çok Renkli Sulu Boya Efektli Mayo, tek omuzlu modeli ile çarpıcı bir stil yaratır. Modelde kullanılan renkler, size âdeta bir tuvalden dışarı adım atmışsınız gibi bir hava verir. Yaz renklerinin birbiriyle olan hoş uyumu, ürünü diğer plaj giyim parçalarıyla kolayca kombinlenebilir hâle getirir. Denize veya havuza girerken mayonun altına deniz şortu giyebilirsiniz de!

3. Denizcilere ayak uyduralım dedik: Bslingerie Kadın Retro Vintage Destekli Yüksek Belli Bikini Mayo

Tatlı duruşuyla "Keşke benim olsa." dedirten bir modele geldi sıra! Kırmızı ve lacivertin hoş uyumu, küçük aksesuarlarla birleşince ortaya harika bir bikini takımı çıkmış. Bslingerie markasına ait bikini takımında üst parça destekli, alt parça da toparlayıcı özelliğe sahip. Bikini altının yüksek belli olması da sizi daha fit gösterir. Farklı desenleri de bulunan ürünün beden yelpazesi oldukça geniş. Beyaz bir pareo ya da ince bir tunik ile kombinleyebileceğiniz takım sayesinde plajlarda ve havuz kenarında herkes size hayran kalacak!

4. TRENDYOLMİLLA ile mayonuzda limon çiçekleri açsın

Üstündeki limon ve limon çiçeği desenleriyle tatlı bir görünüme sahip olan TRENDYOLMİLLA Limon Desenli Mayo, sevimli ve şık desenleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Omuz kısmındaki fırfır detayları, mayonun güzelliğini taçlandırıyor. Balenli üst kısmı ile farklı bir hava kazanan modelin 34 bedenden 44 bedene kadar geniş beden aralığı var. Beyaz ve sarı renklerinin kullanıldığı bu mayoyu kombinlemek için aynı renklerdeki aksesuar ve diğer plaj giyim ürünlerini tercih edebilirsiniz. Zıtlıkların uyumunu seviyorsanız hayal gücünüzü de kullanabilirsiniz!

5. TRENDYOLMİLLA'dan sörf temalı mayoya ne dersiniz?

Neşe dolu yaz stilinizi yansıtmak için tercih edebileceğiniz modellerden biri de soyut desenli tasarımı ile göz dolduran TRENDYOLMİLLA Soyut Desen Uzun Kol Surf Temalı Mayo. Modelin göğüs kısmındaki süngerlerin çıkarılabiliyor olması, yıkanırken süngerlerin bozulma olasılığını ortadan kaldırıyor. 34'ten 42 bedene kadar geniş bir aralığı bulunuyor. Ürünün sabunlu ılık suda ve elde yıkanması öneriliyor. Ayrıca ıslakken kapalı bir poşette bekletilmesi tavsiye edilmiyor. Plaj tarzınızı tamamlamak için bej renkli hasır şapka ile mayonun renklerini taşıyan parmak arası terlikleri tercih edebilirsiniz.

6. Sırada cıvıl cıvıl bir mayokini var

"Mayo mu alsam yoksa bikini takımı mı?" diye düşünüp duruyor ve bir türlü karara varamıyorsanız orta yolu mayokini ile bulmaya ne dersiniz? Penti Çok Renkli Lika Mayokini, cıvıl cıvıl ve bir o kadar iddialı tasarımı ile tüm gözleri üzerinizde toplamaya aday. Sabit askıları ile vücudunuza uyum sağlayan modelin beden aralığı 32'den 42'ye uzanıyor. Mayokini kombinlemek için modelde bulunan renklerden ilham alabilir; turuncunun, mavinin ve sarının büyüsüne kapılabilirsiniz. Canlı renklere sahip bir mayokini ile güneşlenmek istiyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz.

7. Güneşin sarısına, palmiyelerin yeşili yakışır

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Sırada dolabınıza her rengini eklemek isteyeceğiniz Jarseila Kadın Bikini Seti var! Takımın kalın askılı bikini üstünü dolgulu ya da süngerleri çıkararak dolgusuz şekilde kullanabilirsiniz. Bikini üstünün arka kısmındaki bağlama detayı, bikiniye sportif bir görünüm katar. Ortasındaki büzgülü modeli, yeşil ve beyazın uyumunu yansıtan bikini altı harika şekilde tamamlar. Bikini takımı, yumuşak dokusu ve çabuk kuruyan kumaşı ile konfor sağlar. Plajda ya da havuz partisinde, bronzlaşmış teninizin yeşilin bu güzel tonuyla uyumunu görünce kendinize hayran kalacaksınız!

8. Halter yakalı bikini üstleri de çok popüler

Penti Oriole Halter Bikini Üstü, enerjik modeli ile kendinizi modanın kalbindeymiş gibi hissetmenizi sağlayacak! Yaz mevsiminin enerjisini cıvıl cıvıl çiçek desenleri ile yansıtan model, şık tasarımıyla havalı bir tarz yaratıyor. Halter yaka modeli sayesinde omuzlarınızın güzelliğini açığa çıkarıyor. Açık renkteki bikini altları veya şortlar ile kombinleyebileceğiniz bikini üstünü, balensiz olduğu için çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hem rahat olmak hem plaja güzelliğinizle damga vurmak istiyorsanız bikini üstünü mutlaka edinmelisiniz. Bu sayede plaj keyfinizi zirveye taşıyabilirsiniz!

9. Bohem modasını size getirdik: Penti Bohemian Deep Bikini

Penti'nin çılgın modellerinden biri ile karşınızdayız! Markanın Bohemian Deep adını verdiği bikini üstü, pembeden maviye farklı renk tonlarını içeriyor. Süngerleri çıkarılabilen model, balensiz olması sayesinde ekstra rahatlık sunuyor. Üçgen kesimi ile tarzınıza şıklık katacak model, farklı renk ve desenlerdeki bikini altları ile kombinlenebiliyor. Her ten rengine çok yakışıyor, havuzda ve plajda daha şık görünmenizi sağlıyor. Siz de hayranlık dolu bakışları üzerinize çekmek için bikini üstünü tercih edebilirsiniz. Görünümünüzü hasır şapkalar ve parmak arası terlikler ile tamamlayabilirsiniz.

10. Yaz aylarının favorisi: Suwen Kalın Bağcıklı Straplez Desenli Bikini Üst

Suwen markasının ürettiği straplez formlu bikini üstü, cıvıl cıvıl rengiyle güneş gibi parlamanızı sağlayacak. Kalın askıları boynunuzda birleşen model, yaz sezonunun favori parçası olmaya aday. Büzgü detayları sayesinde göz kamaştıran bikini üstü, sarı renkli modelin yanı sıra mavi ve dark print seçenekleri ile her zevke hitap ediyor. Üstelik her modeli ile farklı bir stil vadediyor. 36-42 beden aralığı bulunan model, çabuk kuruması sayesinde rahatlık sunuyor. "Güneşin parıltısından ilham aldım." demek isterseniz bu bikini üstünü mutlaka denemelisiniz. Modeli sarı, pembe, mavi ya da beyaz renkli bikini altları ile kombinleyebilirsiniz.