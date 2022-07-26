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Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in yırtmaçlı eteğiyle tatil paylaşımı olay oldu! "Cedi Osman çok şanslı"

26.07.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak televizyon ekranlarında Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman ile yaşadığı ilişkiyle gündem olmuştu. Cedi Osman ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren ünlü oyuncunun düğün fotoğrafları da çokça konuşulmuştu. Şimdilerde tatil paylaşımlarına devam eden Şahin, bu kez sahil yırtmaçlı eteğiyle yaptığı paylaşımla takipçilerini büyüledi.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in yırtmaçlı eteğiyle tatil paylaşımı olay oldu! "Cedi Osman çok şanslı"

Hercai dizisiyle ününe ün katan ve son olarak Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenmişti. Dizi setleri sonrasında soluğu Maldivler'de alan Şahin, şimdilerde tatil paylaşımlarına devam ediyor. Afrika'da çekildiği pozlarını hesabından paylaşan isim, bu kez yeni tatil paylaşımıyla olay oldu.

EBRU ŞAHİN'İN YIRTMAÇLI ETEĞİYLE TATİL PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir beraberlik yaşadığı Cedi Osman ile dünyaevine girdi.

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Maldivler'e giden ve bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü isim, sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

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Şahin, bu defa yırtmaçlı siyah takımıyla çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü oyuncunun fit fiziği dikkat çekerken, takipçilerden paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

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"CEDİ OSMAN ÇOK ŞANSLI"

Şahin'in paylaşımına "Çingenem çingenem" notunu düştüğü görülürken, bir takipçisinin ise "Cedi Osman çok şanslı" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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