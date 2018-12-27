Cedi Osman'ın 10 sayısı Cleveland'a yetmedi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Memphis Grizzlies, sahasında oynadığı Cleveland Cavaliers karşılaşmasını 95-87 kazandı. Tüm ilk 5 oyuncularının çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te Marc Gasol, 20 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 4 blokla bir adım öne çıktı.

Cavaliers'ta kenardan gelerek 24 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Jordan Clarkson, sahanın en skoreri oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 31 dakikada 10 sayı attı, 7 de ribaunt aldı.

Nowitzki 900. galibiyetini aldı

Alman basketbolcu Dirk Nowitzki, takımı Dallas Mavericks'in New Orleans Pelicans'ı 122-119 yendiği mücadelede, kariyerinin 900. normal sezon galibiyetini elde etti. 40 yaşındaki Nowitzki, Kerim Abdülcabbar (1074), Robert Parish (1014), Tim Duncan (1001), John Stockton (953) ve Karl Malone'dan (952) sonra NBA tarihinde bunu başaran 6. oyuncu oldu.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Washington Wizards: 106-95

Orlando Magic-Phoenix Suns: 120-122 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 121-129

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 134-132 (uzatmada)

Miami Heat-Toronto Raptors: 104-106

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 94-119

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 95-87

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 122-119

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 111-103

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 127-118

