Cedi Osman'ın 'double double'ı galibiyete yetmedi

NBA'e 9 maçla devam edildi. Orlando Magic'in 102-100 yendiği Cleveland Cavaliers, 10. karşılaşmasında 9. mağlubiyetini aldı. Ev sahibi Magic'i galibiyete, 23 sayı, 9 ribauntla oynayan Aaron Gordon, 15'er sayı kaydeden Terrence Ross ve Evan Fournier taşıdı. Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cavaliers'ta Georghe Hill 22 sayı, 6 asist, 4 top çalma, Tristan Thompson 19 sayı, 16 ribaunt ve Cedi Osman 11 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
Nuggetslı Murray'den 48 sayı
Denver Nuggets, oyun kurucusu Jamal Murray'nin 48 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede, ağırladığı Boston Celtics'i 115-107 yendi. Celtics'te Kyrie Irving 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown ve Jayson Tatum 15'er sayıyla oynadı.
Warriors ve Raptors dolu dizgin
Batı Konferansı'nın zirvesindeki Golden State Warriors, Memphis Grizzlies'i 117-101, Doğu lideri Toronto Raptors da Utah Jazz'ı 124-111 yenerek 11. maçında 10. galibiyetini aldı. Ev sahibi Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Kevin Durant 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Stephen Curry 19 sayı, 7 asist, 5 ribaunt üretti. Deplasmanda kazanan Raptors'ta ise Kyle Lowry, Serge Ibaka, Fred VanVleet ve OG Anthony 17'şer sayı attı.
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