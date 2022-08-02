Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

Hercai, Destan gibi projelerle ön plana çıkan Ebru Şahin, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Güzelliğiyle büyüleyen Şahin, dekolteli pozuyla dikkat çekti.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ebru Şahin, göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

O poz kısa süre içerisinde 123 bin beğeni aldı.

Çiçeği burnunda çift gündemden düşmüyor.

Mutluluklarını takipçileriyle sık sık paylaşan çift, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Ebru Şahin, Cedi Osman ile evlendikten sonra Instagram kullanıcı adını Ebru Şahin Osman yaptı.

İşte Şahin'in Instagram pozları...





