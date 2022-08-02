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  4. Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

02.08.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol oyuncusu Cedi Osman'la bir süredir ilişkisi olan güzel oyuncu Ebru Şahin, yıldız oyuncuyla geçtiğimiz haftalarda hayatını birleştirdi. Mutlu karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Şahin, pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

Hercai, Destan gibi projelerle ön plana çıkan Ebru Şahin, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Güzelliğiyle büyüleyen Şahin, dekolteli pozuyla dikkat çekti.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ebru Şahin, göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

O poz kısa süre içerisinde 123 bin beğeni aldı.

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

Çiçeği burnunda çift gündemden düşmüyor.

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

Mutluluklarını takipçileriyle sık sık paylaşan çift, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

Ebru Şahin, Cedi Osman ile evlendikten sonra Instagram kullanıcı adını Ebru Şahin Osman yaptı.

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

İşte Şahin'in Instagram pozları...

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den göğüs dekolteli poz!

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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