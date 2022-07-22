Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin süper mini elbiseli parti pozuyla sosyal medyayı salladı

Ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlenerek hayatını birleştiren güzel oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak katıldığı bir partiden süper minisiyle pozlarını paylaşan Ebru Şahin muhteşem fiziğiyle herkesi büyüledi.

SÜPER MİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle herkes tarafından sevilen güzel oyuncu Ebru Şahin, Instagram pozlarıyla da nefes kesmeye devam ediyor.

Fit vücudu ve muhteşem güzelliğiyle herkes tarafından beğenilen başarılı oyuncu, süper mini elbisesiyle verdiği pozlarla takipçilerini mest etti.

Ebru Şahin'in pozları sonrasında takipçileri fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdırdı.

Takipçilerinden bazıları güzel oyuncunun pozlarına, "Fiziğine bayıldım" ve "Elbisen harikaymış" yorumunda bulundu.

DENİZDE BİKİNİSİYLE POZLARI OLAY YARATMIŞTI

Son olarak geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan Ebru Şahin, durgunluğuyla dikkat çekmişti.

Sade güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanan güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağmıştı.



