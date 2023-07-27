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  4. Cedi Osman ve Alperen Şengün, Milli Takım kampına katılmak istemedi! Tepki çeken karar federasyon tarafından reddedildi

Cedi Osman ve Alperen Şengün, Milli Takım kampına katılmak istemedi! Tepki çeken karar federasyon tarafından reddedildi

27.07.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cedi Osman, NBA sezonu boyunca yorulduğunu ve dinlenmek istediğini söyleyerek milli takıma gelmeyeceğini belirtti. Cedi Osman'ın yanında Alperen Şengün'ün de kampa ve hazırlık maçlarına katılmak istemeyip sadece maçlarda oynamak istemesi tartışma yarattı.

NBA’de forma giyen iki oyuncumuz, FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri kapsamında milli takıma katılmayı reddetti. Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün bu kararı sosyal medyada büyük tepki çekti.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KATILMADILAR

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Fanatik’ten Gökhan German’ın yaptığı habere göre; Cedi Osman ve Alperen Şengün, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Asbaşkan Ömer Onan ve Ergin Ataman’ın tüm çabalarına rağmen kampa katılmayı reddetti.

KATILMAMA SEBEPLERİ YORGUNLUK

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NBA sezonu boyunca çok yorulduğunu ifade eden Cedi Osman, yorgunluk sebebiyle gelmeyi reddetti. Alperen Şengün ise kamp ve hazırlık maçlarında oynamayıp sadece resmi maçlarda oynamak istediğini söyledi. İki oyuncumuzun bu talebi federasyon tarafından kabul edilmedi. Cedi Osman ve Alperen Şengün ile ilgili ne tarz bir karar verileceği henüz açıklanmadı.

12 Dev Adam, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlecek FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri’nde İzlanda (12 Ağustos), Bulgaristan (13 Ağustos) ve Ukrayna (15 Ağustos) ile karşı karşıya gelecek.

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