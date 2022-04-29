Cedi Osman ve Ebru Şahin kirayı yıllık ödedi! Deniz manzaralı evin kirası şoke etti

Güzel oyuncu Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman evlilik hazırlıklarına başladı. Eylül'e kadar Türkiye'de kalacak olan Cedi Osman, İstanbul'da sevgilisiyle yaşayacağı evi tuttu.

Suadiye'de deniz manzaralı bir daireyi gezen Ebru Şahin ile Cedi Osman evi çok beğenince kontratı yaptı. Ünlü basketbolcu aylık kirası 100 bin TL olan eve indirim yaptırdı. 80 bin TL aylık kiraya anlaşan çift, Takvim'in haberine göre; bir yıllık peşin ödeme yaptı.

İKİ DÜĞÜN YAPACAKLAR

Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin ve Cedi Osman, Türkiye'de ve yurt dışında olmak üzere iki ayrı tören yapacak.

