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  4. Cedi Osman ve Ebru Şahin kirayı yıllık ödedi! Deniz manzaralı evin kirası şoke etti

Cedi Osman ve Ebru Şahin kirayı yıllık ödedi! Deniz manzaralı evin kirası şoke etti

29.04.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman evlendikten sonra oturacakları ev için paraya kıydı. Cedi Osman ve Ebru Şahin Suadiye’de aylık kirası 80 bin TL deniz manzaralı lüks dairenin bir yıllık kirasını da peşin ödedi.

Cedi Osman ve Ebru Şahin kirayı yıllık ödedi! Deniz manzaralı evin kirası şoke etti

Güzel oyuncu Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman evlilik hazırlıklarına başladı. Eylül'e kadar Türkiye'de kalacak olan Cedi Osman, İstanbul'da sevgilisiyle yaşayacağı evi tuttu.

Suadiye'de deniz manzaralı bir daireyi gezen Ebru Şahin ile Cedi Osman evi çok beğenince kontratı yaptı. Ünlü basketbolcu aylık kirası 100 bin TL olan eve indirim yaptırdı. 80 bin TL aylık kiraya anlaşan çift, Takvim'in haberine göre; bir yıllık peşin ödeme yaptı.

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İKİ DÜĞÜN YAPACAKLAR

Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin ve Cedi Osman, Türkiye'de ve yurt dışında olmak üzere iki ayrı tören yapacak.

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cedi osman Ebru Şahin
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