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Cedric Bakambu Bursaspor ile bağını koparmıyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 31.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

Bursaspor'un eski oyuncusu Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından Bursa'yı çok özlediğini yazdı. Chris Mavinga'nın kendisine yazması üzerine ise Bakambu, deneyimli savunmacıyı Bursaspor'a davet etti.

Cedric Bakambu Bursaspor ile bağını koparmıyor

2014/15 sezonunda Bursaspor'da ter döken ve şu an futbol yaşamına Çin'in BJ Sinobo Guoan Kulübü'nde devam eden Cedric Bakambu, yeşil beyazlı camia ile bağlarını koparmıyor.

Sosyal medya hesaplarından Bursaspor paylaşımları yapan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demokratik Kongolu forvet, son paylaşımında "Tatil için Bursa'ya gitmek istiyorum. Şehri çok özledim. Nasılsın timsahım?" ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine futbol hayatını MLS Ligi'nden Toronto'da sürdüren savunmacı Chris Mavinga "Açık açık onlarla yeniden sözleşme imzalamak istediğini söyle" yazarken, Bakambu'nun ise cevabı "Bursaspor'a gel Chris Mavinga" oldu. Bu renkli diyalog kısa sürede yeşil beyazlı taraftarın gündemi haline gelirken, Bursasporlu taraftarlar Bakambu'ya yönelik sevgi mesajları gönderdi.

Cedric Bakambu, daha önce de Mesut Özil ve Ricardo Quaresma'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Bursaspor'a davet etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Cedric Bakambu Spor Toto Süper Lig

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