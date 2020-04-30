Cehennem Melekleri 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 ne zaman ve nerede çekildi?

Cehennem Melekleri 2 fragmanı izle! Başrollerinde Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme'nin olduğu ABD yapımı film 2012 yılında gösterime girdi. Cehennem Melekleri 2 filminin yönetmenliğini Simon West, yapımcılığını ise Avi Lerner, Danny Lerner, John Thompson, Kevin King Templeton üstlendi.
Bir döneme damga vuran oyuncuların yer aldığı Cehennem Melekleri 2 filmi Amerika'da yapılan çekimlerin yanı sıra çalışmaların büyük bölümü Bulgaristan'da gerçekleşti.
Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar. Zira basit bir hesaplaşma, aralarından birinin öldürülmesiyle sonuçlanınca, intikam almak kaçınılmaz olacak...
Sylvester Stallone Rolü : Barney Ross
Jason Statham Rolü : Lee Christmas
Jet Li Rolü : Yin Yang
Dolph Lundgren Rolü : Gunnar Jensen
Chuck Norris Rolü : Booker
Jean-Claude Van Damme Rolü : Jean Vilain
Bruce Willis Rolü : Mr. Church
Arnold Schwarzenegger Rolü : Trench
Terry Crews Rolü : Hale Caesar
Randy Couture Rolü : Toll Road
Liam Hemsworth Rolü : Bill 'The Kid' Timmons
Scott Adkins Rolü : Hector
Yu Nan Rolü : Maggie
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