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Cehennem Melekleri 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 ne zaman ve nerede çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 20:11 | Son Güncelleme

Cehennem Melekleri 2 filmi bu akşam Kanal D'nin yayın akışında yer alıyor. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme gibi yıldızları buluşturan Cehennem Melekleri 2 filminde aksiyon ve heyecan bir dakika bile azalmıyor. Peki Cehennem Melekleri 2 konusu nedir? İşte Cehennem Melekleri 2 filmi hakkında bilgiler.

Cehennem Melekleri 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 ne zaman ve nerede çekildi?

Cehennem Melekleri 2 fragmanı izle! Başrollerinde Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme'nin olduğu ABD yapımı film 2012 yılında gösterime girdi. Cehennem Melekleri 2 filminin yönetmenliğini Simon West, yapımcılığını ise Avi Lerner, Danny Lerner, John Thompson, Kevin King Templeton üstlendi.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir döneme damga vuran oyuncuların yer aldığı Cehennem Melekleri 2 filmi Amerika'da yapılan çekimlerin yanı sıra çalışmaların büyük bölümü Bulgaristan'da gerçekleşti.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 KONUSU NE?

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar. Zira basit bir hesaplaşma, aralarından birinin öldürülmesiyle sonuçlanınca, intikam almak kaçınılmaz olacak...

CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone Rolü : Barney Ross

Jason Statham Rolü : Lee Christmas

Jet Li Rolü : Yin Yang

Dolph Lundgren Rolü : Gunnar Jensen

Chuck Norris Rolü : Booker

Jean-Claude Van Damme Rolü : Jean Vilain

Bruce Willis Rolü : Mr. Church

Arnold Schwarzenegger Rolü : Trench

Terry Crews Rolü : Hale Caesar

Randy Couture Rolü : Toll Road

Liam Hemsworth Rolü : Bill 'The Kid' Timmons

Scott Adkins Rolü : Hector

Yu Nan Rolü : Maggie

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