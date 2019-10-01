Çekici pozların perde arkasını paylaştı!

Özellikle profesyonel fotoğrafçılık söz konusu olduğunda perde arkasını görmek her zaman ilginçtir. Sadece mükemmel fotoğrafların ardındaki gerçeği görmüyoruz, aynı zamanda fotoğrafçıların iyi bir fotoğraf için ne kadar çok emek verdiğini ve iyi bir açı yakalamak için yaratıcılıklarını ne kadar zorladıklarını görüyoruz.

25 yaşındaki Alman fotoğrafçı Kai Böttcher, muhteşem güzellikte kadın portreleri çekiyor ve 550 bin takipçisi olan Instagram hesabında bu pozları paylaşıyor. Başarılı fotoğrafçı, çektiği muhteşem fotoğrafların bazılarının sahne arkasını ve nasıl çekildiğini takipçilerine sundu. İşte muazzam portrelerin sahne arkası...



