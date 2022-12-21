Çekiçle öldürdü! Biri hamile sevgilisi, ikisi onun çocukları, birisi de misafirdi... Sevgilisinin kızına tecavüz de etti

32 yaşındaki Damien Bendall Çarşamba günü çıktığı Derby Crown Mahkemesi'nde son savunmasını yaptı ve hakkında yapılan tüm suçlamaları kabul etti. Daha önce hamileliğin ilk aşamalarında olan sevgilisi Terri Harris'i, Harris'in çocukları Lacey ve John'u ve Lacey'nin 11 yaşındaki arkadaşı Connie Gent'i öldürdüğünü inkar etmişti, ancak bu kez onların kasten öldürdüğünü ve ayrıca Lacey'ye tecavüz ettiğini kabul etti.

TEK BİR ŞANS VERMEDİ

Lacey ve John Paul, Bayan Harris'in önceki bir ilişkisinden olan çocuklarıydı. Lacey'nin arkadaşı Connie ise, cinayetler işlendiğinde pijama partisi için evdeydi. Savcı, Bendall'ın bir pençe çekici kullanarak onlara saldırdığın ve cinayetleri bu aletle işlediğini açıkladı. Hepsinin kafatasını ezdiğini ve kurtulmaları için tek bir şans bile vermediğini de vurguladı.

Mahkemede, Bendall'ın daha önceden de bilinen bir kötü şöhrete sahip olduğu açıklandı.



