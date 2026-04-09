Çekmecede dururken eski telefonlar tehlike saçıyor

Birçok kişi eski akıllı telefonlarını saklamayı hobi ya da ileride işine yarar diye tercih ediyor. Ancak unutulan bu cihazlar hem fiziksel hem de dijital riskler taşıyor.

PİL PATLAMALARI RİSKİ

Eski telefonlardaki lityum-iyon piller zamanla bozuluyor ve kendiliğinden yanma ya da patlama riski oluşturuyor. 2022’de İngiltere’deki rekor sıcaklıklar sırasında ünlü teknoloji içerik üreticisi Mrwhosetheboss, üç Samsung telefonunun patladığını bildirdi.

VERİ GÜVENLİĞİ TEHDİDİ

Eski telefonlar, kişisel ve iş verileriniz için “kilitsiz pencere” gibi davranabiliyor. Mesajlar, fotoğraflar ve uygulama verileri, telefon fabrika ayarlarına sıfırlanmadığı sürece siber suçlular için değerli bir hedef oluşturuyor. Ayrıca eski telefonlar güvenlik güncellemelerini almayı durdurur; bu da yeni saldırılara karşı savunmasız hâle gelmelerine yol açar.

NE YAPMALI?

Uzmanlar, eski telefonları serin ve kuru bir ortamda saklamayı, pili %50 civarında tutmayı ve mümkünse çıkarılabilir pilleri çıkarmayı öneriyor. Telefon hâlâ güncellemeleri alıyorsa bunları yüklemek, kritik verileri başka bir cihaza taşımak ve ardından fabrika ayarlarına döndürmek gerekiyor. Eski telefonun ev ağına bağlı kalmamasına dikkat etmek de önemli. Lityum-iyon pilleri ev çöplerine atmayın; birçok teknoloji mağazası ve geri dönüşüm noktası pil imhası sunuyor.