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Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesi kazıya başladı

19.08.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesi kazıya başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Sultanbeyli istasyonunda iki tünel açma makinesinin kazılara başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte 10 metro inşaatına aynı anda devam edildiğini söyledi.

Bu yıl üç açılış yapacaklarını dile getiren İmamoğlu, bu hatlardan Dudullu-Bostancı Metro Hattı ile Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler Hattı'nın tamamen, Kabataş-Mecidiyeköy Hattı'nın ise kısmen açılacağını kaydetti.

Kaynarca-Pendik-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı metro hatlarının durdurulmadığını söyleyen İmamoğlu, yüzde 15’in altında ilerleme olduğu için müteahhitlerin sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini, feshedilen hatlardan birinin yeniden ihaleye çıkma izninin geldiğini, diğer hat için ise beklediklerini ifade etti.

Beylikdüzü metrosu konusunda Bakanlıktan onay çıktığını aktaran İmamoğlu, yürümesi gereken işlemler olduğunu ve onları da takip ettiklerini kaydetti.

Sultanbeylilerin projeyi merak ettiğini dile getiren İmamoğlu, "Finansman ve borçlanma sürecini iyi yöneterek projeye başladık. Devamıyla ilgili de çok sağlam hazırlıklarımız var. Hızlıca tamamına erdirmek ve Sultanbeyli'ye bir an önce İstanbul'un her merkezine ulaşabilecek raylı sistem bağlantısını sağlamak istiyoruz." dedi.

Metro hattının detayları hakkında bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ise "Hattımızın açılışını ilk etapta 6 ay kadar geriye aldık. Hatlarımızı optimize etmeye çalışıyoruz. İlk etabımızı 2023'ün ikinci yarısında açacağız. İkinci etabımız ise 2024'ün sonuna kadar yani Sultanbeyli'ye kadar olan bölüm için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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