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Çekmeköy'de yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi

04.10.2022 03:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy'de yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nişantepe Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede gecekonduyu tamamen sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Mahallede paniğe olan yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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yangın İstanbul Çekmeköy İtfaiye

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