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Çekya'da Semih Kaya fırtınası

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan 2 milyon Euro karşlığında geçen sezon Çekya ekibi Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Çekya'da Semih Kaya fırtınası

Geçen sezon Galatasaray'dan Çekya takımı Sparta Prag'a transfer olan ancak yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan Semih Kaya bu sezon gösterdiği performans ile göz dolduruyor.

Prag ekibi bu sezon ligde çıktığı yedi maçta henüz mağlubiyet yüzü görmezken Semih Kaya bu karşılaşmaların altısında sahaya 11'de çıktı.

Galatasaray alt yapısında yetişen ve 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunan Semih Kaya geçen sezon başında 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuştu. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
semih kaya sparta prag Çekya

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