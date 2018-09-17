Çekya'da Semih Kaya fırtınası

Geçen sezon Galatasaray'dan Çekya takımı Sparta Prag'a transfer olan ancak yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan Semih Kaya bu sezon gösterdiği performans ile göz dolduruyor.
Prag ekibi bu sezon ligde çıktığı yedi maçta henüz mağlubiyet yüzü görmezken Semih Kaya bu karşılaşmaların altısında sahaya 11'de çıktı.
Galatasaray alt yapısında yetişen ve 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunan Semih Kaya geçen sezon başında 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuştu. (Fanatik)
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