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Çekya, EURO 2020'ye galibiyetle başladı

14.06.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 D Grubu'nda Çekya, İskoçya'yı golcüsü Schick'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Çekya, EURO 2020'ye galibiyetle başladı

EURO 2020 D Grubu ilk maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geldi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi Çekya 2-0 kazandı.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri, 42. ve 52. dakikalarda Patrick Schick kaydetti. Schick, kaleciyi önde yakaladıktan 2. golü orta sahadan yaptığı vuruşla yaparken, şu ana kadar turnuvanın da en güzel golünü kaydetmiş oldu. Golcü oyuncu, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası'nda en uzaktan atılan golü İskoçya filelerine gönderdi (45.5 metre).

Grubun 2. haftasında Çekya Hırvatistan ile karşı karşıya gelecekken, İskoçya ile İngiltere ile kozlarını paylaşacak.

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İskoçya Milli Futbol Takımı
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