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Çekya maçını oynamadan bile gruptan yüksek ihtimalle çıkabiliyoruz! Halil Umut Meler detayı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.06.2024 08:01
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2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkabilmek için Çekya'ya yenilmemesi gerekiyor fakat bundan da önce Çekya maçını oynamadan gruptan çıkma ihtimalimiz var...

Çekya maçını oynamadan bile gruptan yüksek ihtimalle çıkabiliyoruz! Halil Umut Meler detayı...

Çarşamba günü Çekya ile oynayacağımız maçın sonucuna göre hem gruptan çıkacağız hem de muhtemel rakiplerimiz belli olacak.

GÖZLER BU AKŞAMDA

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İngiltere, bu akşam oynayacağı Slovenya’yı yenerse; Türkiye, Çekya maçını oynamadan üst turu garantileyecek. İngiltere-Slovenya maçında 4.hakem olarak temsilcimiz Halil Umut Meler görev alacak.

Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda belli oldu! Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda belli oldu!

PORTEKİZ'İN YENİLMEMESİ GEREKİYOR

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Bu ihtimalin yanında, Portekiz'in de Gürcistan'a kaybetmemesi gerekiyor. Kimsenin ihtimal bile vermediği bu olay hesaba katılacak olursa, İngiltere'nin Slovenya'yı mağlup etmesi durumunda, en iyi üçüncü olarak bile gruptan çıkabiliyoruz.

Euro 2024 Canlı Skor


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Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler Türkiye euro 2024
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