Çekya maçını oynamadan bile gruptan yüksek ihtimalle çıkabiliyoruz! Halil Umut Meler detayı...

Çarşamba günü Çekya ile oynayacağımız maçın sonucuna göre hem gruptan çıkacağız hem de muhtemel rakiplerimiz belli olacak.

GÖZLER BU AKŞAMDA

İngiltere, bu akşam oynayacağı Slovenya’yı yenerse; Türkiye, Çekya maçını oynamadan üst turu garantileyecek. İngiltere-Slovenya maçında 4.hakem olarak temsilcimiz Halil Umut Meler görev alacak.

PORTEKİZ'İN YENİLMEMESİ GEREKİYOR

Bu ihtimalin yanında, Portekiz'in de Gürcistan'a kaybetmemesi gerekiyor. Kimsenin ihtimal bile vermediği bu olay hesaba katılacak olursa, İngiltere'nin Slovenya'yı mağlup etmesi durumunda, en iyi üçüncü olarak bile gruptan çıkabiliyoruz.





