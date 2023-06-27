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Celal ile Ceren konusu nedir, oyuncuları kimler? Celal ile Ceren filmi ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de!

27.06.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celal ile Ceren filmi bu akşam FOX TV'de yayınlanacak. Başrollerini Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Celal ile Ceren filmi vizyona girmesinin ardından zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, Celal ile Ceren konusu nedir, oyuncuları kimler? Celal ile Ceren filmi ne zaman çekildi?

Celal ile Ceren konusu nedir, oyuncuları kimler? Celal ile Ceren filmi ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de!

Celal ile Ceren filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak konusu oldu. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın üstlendiği, Şahan Gökbakar'ın senaristliğini, yapımcılığını yaptığı ve başrolde yer aldığı 2012 yılı yapımı Türk komedi filmidir. "Herkesin bir Ceren'i vardır" sloganlı film, altı yıldır birlikte olan sevgililerin, ayrıldıktan sonra yaşadığı deneyimlerin öyküsünü ele almaktadır. İşte Celal ile Ceren filmi hakkında merak edilen detaylar...

CELAL İLE CEREN KONUSU

30'lu yaşlarını süren Celal (Şahan Gökbakar), Karaköy'de babasının elektrikçi dükkânında çalışmaktadır. Sözlüsü yine 30 yaşlarında olan Ceren (Ezgi Mola) ise bir yapı marketinde çalışmaktadır. İki sevgilinin birlikteliği 6 yıla dayanmıştır ve hâlen Celal evlenme teklifinde bulunmamıştır. Celal bir arkadaşının bekârlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal yalan söyleyip Ceren'i kandırarak Aksaray'daki Rus konsomatrislerin bulunduğu partiye gider. Partide Celal'in arkadaşı büyük bir saflıkla ortamda Celal'in Rus kızlarla beraber eğlendiği video görüntülerini internete yükler. İnternette bu görüntüleri izleyen Ceren, Celal'den ayrılmak ister; onu hâlâ sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikâyet eden Celal, davet ettiği bir lokantadaki akşam yemeğinde, yalan söylemesindeki sebebin o olduğunu söyleyerek ve Ceren'i suçlayarak bir anda terk eder. Hayatının çoktan daha güllük gülistanlık olacağını sanırken Celal'in bekârlık günlerinde belalar da peşini bir türlü bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler artık yakındır ve kendisini affettirebilmek için tekrar eski sevgilisinin gönlünü almaya çalışır.

CC

CELAL İLE CEREN OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Celal

Ezgi Mola - Ceren

Gökcen Gökçebağ - Kubilay

Dilşah Demir - Gözde

Destan Batmaz - Barış

Yurdaer Tosun

Fatih Dönmez

Ahmet Vuran

Kadir Tun

Furkan İnci

Yusuf İslam Unan


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