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Celal Şengör'den futbola gönderme! ''Dangalaklık sektörü''

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.04.2020 22:43 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk'te katıldığı programda yorumlarda bulundu. O sırada kullandığı bir cümle sosyal medyada yankı uyandırdı.

Celal Şengör'den futbola gönderme! ''Dangalaklık sektörü''

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı televizyon programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Konuşmanın devamında ise futbol sektörüne atıfta bulundu.

İŞTE O DİYALOG

Prof. Dr. Celal Şengör: Geçenlerde bir futbolcuya 222M€ ödendiğini duydum. Marifeti topa vurmaktan ibaret olan bir adama değer mi ya?
Fatih Altaylı: Eğlence sektörü.
Prof. Dr. Celal Şengör: Dangalaklık sektörü.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa süre içinde gündeme oturan bu söz Twitter'da paylaşım rekorları kırdı ve Türkiye gündeminde 5. sıraya oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
dangalaklık sektörü habertürk fatih altaylı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok doğru, spor sever biri olarak bizleri oturduğumuz yerden heyecanlandırmaktan başka bir iş yapmayan insanlara ödenen bu fahiş rakamlara bende kızgınım. lafa gelince koca ülkenin başkanının aldığı para konuşuluyor ama bunlara ses yok. garip...
Son derece yerinde bir tespit.
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