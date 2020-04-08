Celal Şengör'den futbola gönderme! ''Dangalaklık sektörü''

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı televizyon programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Konuşmanın devamında ise futbol sektörüne atıfta bulundu.

İŞTE O DİYALOG

Prof. Dr. Celal Şengör: Geçenlerde bir futbolcuya 222M€ ödendiğini duydum. Marifeti topa vurmaktan ibaret olan bir adama değer mi ya?

Fatih Altaylı: Eğlence sektörü.

Prof. Dr. Celal Şengör: Dangalaklık sektörü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa süre içinde gündeme oturan bu söz Twitter'da paylaşım rekorları kırdı ve Türkiye gündeminde 5. sıraya oturdu.

