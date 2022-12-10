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Celebrity Juice'un final bölümüne çıplak adam ve ahlaksız kadın damga vurdu

10.12.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008'den bu yana Emily Atack dahil pek çok oyuncunun yer aldığı Celebrity Juice yayın hayatına kendine yakışır bir veda yayını yaptı. Komedi programının final bölümünde, noel cinini arayan Emily Atack'ın karşısına, çıplak adam dahil pek çok engel çıktı.

Celebrity Juice'un final bölümüne çıplak adam ve ahlaksız kadın damga vurdu

14 yıl ve 25 serinin ardından sona eren oyun şovu, 'The Happy Ending' (Mutlu Son) bölümünde kaotik anlar yaşandı.

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Programın finalinde Emily Atack ve Joey Essex birlikte noel cini bulma mücadelesini üstlendi .

İkili, şenlik temalı oyun için daha fazla anahtar bulmaya çalışırken işler kızıştı.

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Emily ve Joey koridorda koşarken, örgü süveter giymiş bir kadın onlara yaklaşıp, Emily'e, "Kalçaları! "Benden daha iyi göğüsleri var!'" diye bağırarak, göğüslerini açtı.

Bu engeli de aşıp, sonraki anahtarı almaya karar vermeleri uzun sürmez.

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Emily, bir kağıda "şaşırmış misafir" yazan başka bir kapıya yaklaşmak için yürüken, programdan bir arkadaşının çıplak bir adamla oynaşmasıyla karşı karşıya kalıp şok oldu.

Kısa boylu adam, Joe ile birlikte geçirdikleri özel anın kesintiye uğramasından rahatsız olurken, Emily o manzara karşısında çığlık attı.

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Çıplak kişi, uzun sarı bir peruk takarak mağaza dolabında yaşanan durumu örtbas etmeye çalıştı.

Haziran ayında Celebrity Juice'un sona ereceği duyurulmuştu ve son bölüm Perşembe günü, 15 Aralık'ta Celebrity Juice: The Last Hurrah adlı bir derleme bölümü öncesinde yayınlandı.


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