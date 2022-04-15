MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Celil Nalçakan ağzını bozdu! Mültecilere ettiği küfür olay oldu

Celil Nalçakan ağzını bozdu! Mültecilere ettiği küfür olay oldu

15.04.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce Türkiye'ye gelmesi ve olumsuz hal- tavır içinde olmaları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bu hakkında bit tepki de başarılı oyuncu Celil Nalçakan'dangeldi. Nalçakan'ın küfürlü tepkisi kısa sürede gündem oldu.

Celil Nalçakan ağzını bozdu! Mültecilere ettiği küfür olay oldu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif karakterine hayat veren başarılı oyuncu Celil Nalçakan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Son zamanlarda tacizci mülteci haberlerinin yayılmasından rahatsızlık duyan oyuncu Twitter hesabından tepkisini dile getirdi.

Şahan Gökbakar sosyal medyadan tepki gösterdi: Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin...Şahan Gökbakar sosyal medyadan tepki gösterdi: Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin...

"SAPIK MÜLTECİ İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gizlice kadınların videolarını çektikleri ortaya çıkan ve anında TikTok hesaplarını kapatan sapık Pakistanlı mültecilere tepkiler çığ gibi büyürken 43 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan Twitter hesabından "Vatanımda sapık mülteci istemiyorum" diyerek isyan etti.

Sözlerine devam eden ünlü oyuncu, "Bir s...gidin" diyerek mültecileri küfür etti.

screenshot-1-003

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğuzhan Uğur'un acı günüOğuzhan Uğur'un acı günü
Oğluyla pozu olay oldu! Babasının aynısıOğluyla pozu olay oldu! Babasının aynısı
Sütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdiSütyeniyle poz verdi! Karın kaslarını gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Celil Nalçakan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

Akıbeti merak konusu olmuştu! Rusya resmen duyurdu: Battı

Akıbeti merak konusu olmuştu! Rusya resmen duyurdu: Battı

Rusya'dan açık tehdit! 'İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılırsa...'

Rusya'dan açık tehdit! 'İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılırsa...'

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Rus fenomenler isyan etti! Binlerce dolarlıktı ama...

Rus fenomenler isyan etti! Binlerce dolarlıktı ama...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.