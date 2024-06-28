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Celil Nalçakan'ı çılgına çeviren 'ölüm' haberi! 'Allah sizi ıslah etsin'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.06.2024 18:25
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Son olarak Kardeşlerim dizisinde Akif karakterine hayat veren ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan 'öldü' haberlerine ateş püskürdü. Nalçakan, 'Yahu Allah sizi ıslah etsin' diyerek çıkan haberleri yalanladı. Ünlü oyuncu, haberleri yapanlar hakkında cezai işlem başlatacağını da söyledi.

Celil Nalçakan'ı çılgına çeviren 'ölüm' haberi! 'Allah sizi ıslah etsin'

Yer aldığı pek çok proje ve seslendirdiği şarkılarla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından isyan etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, "Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi sabah saat 10'da Ankara'da defnedilecek." şeklinde yer alan iddialar büyük tepki topladı.

"ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN"

Celil Nalçakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında çıkan yalan haberlere karşı tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yahu Allah sizi ıslah etsin be! 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor! Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz! Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim."

Nalçakan, bu tür asılsız haberleri yayan hesaplar hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtti. Ünlü oyuncu, takipçilerini ve hayranlarını bu tür haberlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

"KARDEŞİMİN BİR DAMLA GÖZYAŞI İÇİN DÜNYAYI YAKARIM"

Nalçakan, son paylaşımında ise şunları da söyledi;

"Az evvel kız kardeşim aradı, kız hüngür hüngür ağlıyor. Kardeşimin bir damla gözyaşı için dünyayı yakarım. Onu arayıp başın sağolsun demişler. Ya da şöyle düşünelim; benim annem 76 yaşında onu aradı bir arkadaşı ve 'oğlun ölmüş başın sağolsun' dedi. O kadın duyduğu bu haberle Allah korusun bir şey oldu ona. Ben ne yapayım? Haydi söyleyin? Ne olur bunun bir çözümü olsun. Böyle bir şey değil bu bu kadar pis değil."

Express


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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Celil Nalçakan
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