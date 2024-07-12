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Celil Nalçakan'ın Ahu Yağtu sevgisi depreşti! Aşk mı dostluk mu?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.07.2024 15:22
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Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, rol arkadaşı Ahu Yağtu'nun doğum gününü "Seni şuursuzca seviyorum" sözleriyle kutladı. Bu sözler sonrası ikilinin birlikte olduğu iddialı gündeme gelirken kimi ise arkadaş olduklarını söyledi.

Celil Nalçakan'ın Ahu Yağtu sevgisi depreşti! Aşk mı dostluk mu?

Cem Yılmaz ile nafaka sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu Ahu Yağtu yeni yaşını kutladı.

Oyuncu Celil Nalçakan da Kardeşlerim dizisinden rol arkadaşı Ahu Yağtu'nın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Nalçakan, Yağtu'nun fotoğrafını Instagram hesabından "Seni şuursuzca seviyorum AtuYatu. Bu dünyada iyi insanların olduğunun ispatısın. İyi ki, daima…" notuyla paylaştı.

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İkilinin arasında aşk olup olmadığı merak edildi. Kimi sosyal medya takipçisi "Aşk bu" derken kimi ise "Arkadaşlık" dedi.

Nalçakan daha önce Yağtu ile hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti.


Express
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Celil Nalçakan
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