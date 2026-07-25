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Fatih Ürek'in ablası 'Gerçek mal varlığı bu' diyerek tek tek saydı! Vasiyeti yeniden gündemde

30 Ocak'ta yaşamını yitiren şarkıcı Fatih Ürek'in ardından mirası uzun süre gündemdeki yerini korudu. Mal varlığıyla ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekerken, ablası Selvi Ürek bir kez daha sessizliğini bozdu.

Fatih Ürek'in ablası 'Gerçek mal varlığı bu' diyerek tek tek saydı! Vasiyeti yeniden gündemde
Öznur Yaslı İkier

15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süre hastanede tedavi altında kalan Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurladığı Ürek'in mal varlığına ilişkin yeni bir gelişme gündeme geldi.

Fatih Ürek in ablası Gerçek mal varlığı bu diyerek tek tek saydı! Vasiyeti yeniden gündemde 1

Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk oldu. 'Fatih'in mal varlığı sadece kıyafetleri bunu bilin.' diyen Selvi Ürek miras ve vasiyet açıklamasıyla da dikkat çekti.

Selvi Ürek şu ifadeleri kullandı; ''Çok fazla takısı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık. Kardeşler arasında da vasilik konusunda tam anlamıyla güven oluşmamıştı. Bu nedenle Fatih'in çok sevdiği aile dostunu vasi olarak belirledik.

Değerli eşyaları ona emanet ettik. Fatih vefat ettikten sonra onlar bize teslim edildi.''

Fatih Ürek in ablası Gerçek mal varlığı bu diyerek tek tek saydı! Vasiyeti yeniden gündemde 2

'BORÇLARI ÇOKTU'
''Gerçek mal varlığı, konuşulan rakamlardaki gibi değildi. Bir gazeteci arkadaşımız bunu televizyonda abartarak anlatmıştı. Ben de kardeşimin şanı ve şöhreti için bunu yalanlamadım. '5 dediyse öyle kalsın' dedim. Ama gerçek öyle değildi. Onun itibarını korumak için ses çıkarmadım. İki evi var, ikisini de henüz satmadık. Borçları çoktu. Kredi, kredi kartı ve avans borçları vardı. Hepsini kendi mal varlığıyla ödedik. Biriktirdiği altın ve dövizle bu borçlar kapatıldı. Çalıştırdığı kişilerin sigorta primleri ile vergi borçları da ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı.

Fatih Ürek in ablası Gerçek mal varlığı bu diyerek tek tek saydı! Vasiyeti yeniden gündemde 3

VASİYETİ YENİDEN GÜMDEMDE
Okul yaptırmak istemişti ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız da yok."

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Fatih Ürek
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