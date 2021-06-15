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Celil Nalçakan: Kapıma not asacağınıza zile bassaydınız!

15.06.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Celil Nalçakan, köpeği Robin için kapısına not bırakan komşusuna tepki gösterdi: İsminizi yazsaydınız da kamera kayıtlarına bakmakla uğraştırmasaydınız...

Celil Nalçakan: Kapıma not asacağınıza zile bassaydınız!

Hayvan sevgisiyle bilinen Celil Nalçakan köpeği Robin'i şikayet eden komşusuna sitem etti. Komşusunun, gizlice bıraktığı "Lütfen Rodin'i erken (sabah) ve geç (akşam) saatlerinde bahçeye bırakmayın. Etraftaki komşulardan şikayet var" mesajına cevap verdi.

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"MEKTUP ARKADAŞLIĞI YAPMAK YERİNE..."

  1. Rodin değil, Robin
    2.Kapıma not asacağınıza, zilime bassaydınız! Bir çayımı içseydiniz.
  2. Notunuzun altına isminizi yazsaydınız da kamera kayıtlarına bakmakla uğraştırmasaydınız bizi.
  3. Bir daha böyle bir şikayet olursa yöneticimize iletiniz. Mektup arkadaşlığı yapmak yerine. Robin’in babası.
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Anahtar Kelimeler:
Celil Nalçakan Instagram
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam kibar bir şekilde rahatsızlığını dile getirmiş,bence biraz şova kaçmış bu hareket

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