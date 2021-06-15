Celil Nalçakan: Kapıma not asacağınıza zile bassaydınız!

Hayvan sevgisiyle bilinen Celil Nalçakan köpeği Robin'i şikayet eden komşusuna sitem etti. Komşusunun, gizlice bıraktığı "Lütfen Rodin'i erken (sabah) ve geç (akşam) saatlerinde bahçeye bırakmayın. Etraftaki komşulardan şikayet var" mesajına cevap verdi.

"MEKTUP ARKADAŞLIĞI YAPMAK YERİNE..."