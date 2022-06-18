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Celil Nalçakan kimdir, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Celil Nalçakan kaç yaşında ve evli mi?

18.06.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler programı bugün yayınlanan yeni bölümde sezon finali yaparak ekranlara ara veriyor. "Sevilen Şarkılar" konseptinin gerçekleştirildiği programda bu hafta konukları arasında oyuncu Celil Nalçakan da bulunuyor. Peki Celil Nalçakan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Celil Nalçakan hakkında merak edilenler...

Celil Nalçakan kimdir, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Celil Nalçakan kaç yaşında ve evli mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından biri bu hafta Celil Nalçakan oldu. Gelişme sonrası Nalçakan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Ünlü isim eğitim gördüğü okulu bırakmasının ardından oyunculuk sektörüne atılmıştı. Peki Celil Nalçakan kimdir?

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

10 Haziran 1978 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen isim, lise sonası Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümünde okumaya başlamıştır. Fakat 7 yıl sonra artık okulu bırakmış ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na dahil olmuştur. Nalçakan, daha sonra Balıkesir Üniversitesinde Turizm otel işletmeciliği okumaya başlamıştır. Ünlü isim orada da tiyatroya devam etmiş ve sonra kazandığı bir sınavla İstanbul'a yerleşme kararı almıştır.

ATV ekranlarında 2006 senesinde yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile ekranlardaki oyunculuk kariyerine başlangıç yapmıştır. Sıla'nın ardından Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde de rol almıştır. İntikam dizisinde rol alan isim, sonrasında bu diziden ayrılmıştır.

Ünlü oyuncu ardından Algı Eke ile beraber Şişenin Dibi isminde bir program yapmıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Zülfikar karakterini canlandırdığı Poyraz Karayel dizisi ile şöhretini artırmıştı. 2021 yılında ise atv'de yayımlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandırmıştır.


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Celil Nalçakan
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