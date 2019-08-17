Celta Vigo 1 - 3 Real Madrid

Real Madrid, yeni sezona 3-1'lik galibiyetle başladı. Henüz 12. dakikada, transfer döneminde ismi ayrılacaklar arasında yer alan Gareth Bale'in asistini Karim Benzema, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererkN; Luka Modridc 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hırvat oyuncu, kariyerinde ilk kez direk oyundan atıldı.

dakikada Toni Kroos, uzaklardan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. 80'de Karim Benzema'nın şık asistini Lucas ağlarla buluşturdu ve Real Madrid'i 3-0 öne geçirdi.

90+1'de Losada, Celta Vigo'nun tek sayısını kaydederken; Real Madrid, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

