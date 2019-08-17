Celta Vigo 1 - 3 Real Madrid

Real Madrid, yeni sezona 3-1'lik galibiyetle başladı. Henüz 12. dakikada, transfer döneminde ismi ayrılacaklar arasında yer alan Gareth Bale'in asistini Karim Benzema, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererkN; Luka Modridc 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hırvat oyuncu, kariyerinde ilk kez direk oyundan atıldı.
90+1'de Losada, Celta Vigo'nun tek sayısını kaydederken; Real Madrid, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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