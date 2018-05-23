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Celta Vigo'da Antonio Mohamed dönemi

İSPANYA HABERLERİ  | 23.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Emre Mor'un da forma giydiği Celta Vigo'da teknik direktörlük görevi için Arjantinli Antonio Mohamed ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Celta Vigo'da Antonio Mohamed dönemi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da teknik direktörlüğe Arjantinli Antonio Mohamed getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Juan Carlos Unzue'den boşalan teknik direktörlük görevi için Antonio Mohamed ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İlk kez Avrupa'da teknik adamlık yapacak 48 yaşındaki Antonio Mohamed, ülkesinde Huracan, Colon, Independiente, Meksika'da Queretaro, Veracruz, Chiapas, Tijuana, America ve Monterrey gibi takımları çalıştırdı.

Milli futbolcu Emre Mor'un da forma giydiği Celta Vigo, geçen sezon Unzue yönetiminde La Liga'da topladığı 49 puanla 13. olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya La Liga Antonio Mohamed

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