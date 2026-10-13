Celta Vigo - Juventus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Celta Vigo Perşembe 22:00 Juventus

Celta Vigo ile Juventus, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio Balaidos'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Üzerinde oynanacak bu mücadele, HER İKİ takım için de önemli bir karşılaşma olacak. Celta Vigo, yerel ligde son haftalarda istediği sonuçları alamadı.

Lig Durumu Celta Vigo 9. İspanya La Liga O 8 G 1 B 5 M 2 P 8 8 Attığı Gol 6 Yediği Gol +2 Averaj Juventus 6. İtalya Serie A Ligi O 6 G 3 B 2 M 1 P 11 9 Attığı Gol 5 Yediği Gol +4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Celta Vigo 8 / 6 Juventus 9 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı CV Celta Vigo İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 1 / 2 Gol 7 – 5 J Juventus Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 4 – 4

Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 1 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 8 puanla 9. sırada.

Juventus (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 5 gol atıp 0 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 11 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Celta Vigo B G B B B tüm kulvarlar Elche 0-0 Celta Vigo İspanya La Liga B

Celta Vigo 5-0 Racing Santander İspanya La Liga G

Omonia 1-0 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi M

Celta Vigo 1-1 Malaga İspanya La Liga B

Getafe 1-1 Celta Vigo İspanya La Liga B Juventus B G M B G tüm kulvarlar Cagliari 1-1 Juventus İtalya Serie A Ligi B

Juventus 2-0 Atalanta İtalya Serie A Ligi G

Juventus 5-0 NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi G

Sassuolo 3-2 Juventus İtalya Serie A Ligi M

Juventus 1-1 Milan İtalya Serie A Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Juventus, Avrupa Ligi'nde son maçında rahat bir galibiyet alırken, Celta Vigo ise zorlu bir süreçten geçiyor. Celta Vigo, iç sahada kopuk bir performans gösterirken, Juventus'un hücum geçişleri daha etkili gözüküyor.

Eksik Oyuncular Celta Vigo 4 eksik Miguel Roman Jones El-Abdellaoui Carl Starfelt Andres Antanon Juventus 10 eksik Jeff Ekhator Kenan Yıldız Khephren Thuram Kamil Grabara Jeremie Boga Manuel Locatelli Arkadiusz Milik Daniele Rugani Edon Zhegrova

Celta Vigo kadrosunda Miguel Roman (Sakat - Diz Sakatlığı), Jones El-Abdellaoui (Sakat - Diz Sakatlığı), Carl Starfelt (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Andres Antanon (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Juventus kadrosunda Jeff Ekhator (Sakat - Adale Problemi), Kenan Yıldız (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık), Khephren Thuram (Sakat - Diz Sakatlığı), Kamil Grabara (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jeremie Boga (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Manuel Locatelli (Sakat - Menisküs Problemi), Arkadiusz Milik (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniele Rugani (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Edon Zhegrova (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Miguel Roman Celta Vigo 1 Gol 2 Asist Hugo Gonzalez Celta Vigo 1 Gol 2 Asist Pablo Duran Celta Vigo 2 Gol 0 Asist Hugo Alvarez Celta Vigo 0 Gol 2 Asist Edon Zhegrova Juventus 2 Gol 1 Asist Bremer Juventus 2 Gol 0 Asist Randal Kolo-Muani Juventus 1 Gol 1 Asist Francisco Conceiçao Juventus 1 Gol 1 Asist

Celta Vigo kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Pablo Duran, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Miguel Roman. Juventus kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Edon Zhegrova.