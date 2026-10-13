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Celta Vigo - Juventus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Celta Vigo ile Juventus, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşılaşıyor. Takımların form durumu ve eksik oyunculara dair bilgiler yazımızda yer alıyor.

Celta Vigo - Juventus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
Celta Vigo
Perşembe 22:00
15.10.2026
Juventus
Stadyum: Estadio Balaidos Yayın: tabii Spor

Celta Vigo ile Juventus, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio Balaidos'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Üzerinde oynanacak bu mücadele, HER İKİ takım için de önemli bir karşılaşma olacak. Celta Vigo, yerel ligde son haftalarda istediği sonuçları alamadı.

Lig Durumu

Celta Vigo

9. İspanya La Liga
O
8
G
1
B
5
M
2
P
8
8
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+2
Averaj

Juventus

6. İtalya Serie A Ligi
O
6
G
3
B
2
M
1
P
11
9
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+4
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Celta Vigo 8 / 6
Juventus 9 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Celta Vigo İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 1 / 2
Gol
7 – 5
Juventus Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
4 – 4

Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 1 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 8 puanla 9. sırada.

Juventus (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 5 gol atıp 0 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 11 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Celta Vigo B G B B B

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Elche 0-0 Celta Vigo İspanya La Liga B
  • 19.09.2026 Celta Vigo 5-0 Racing Santander İspanya La Liga G
  • 16.09.2026 Omonia 1-0 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi M
  • 13.09.2026 Celta Vigo 1-1 Malaga İspanya La Liga B
  • 07.09.2026 Getafe 1-1 Celta Vigo İspanya La Liga B
Juventus B G M B G

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Cagliari 1-1 Juventus İtalya Serie A Ligi B
  • 20.09.2026 Juventus 2-0 Atalanta İtalya Serie A Ligi G
  • 17.09.2026 Juventus 5-0 NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi G
  • 13.09.2026 Sassuolo 3-2 Juventus İtalya Serie A Ligi M
  • 06.09.2026 Juventus 1-1 Milan İtalya Serie A Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Juventus, Avrupa Ligi'nde son maçında rahat bir galibiyet alırken, Celta Vigo ise zorlu bir süreçten geçiyor. Celta Vigo, iç sahada kopuk bir performans gösterirken, Juventus'un hücum geçişleri daha etkili gözüküyor.

Eksik Oyuncular

Celta Vigo

4 eksik
Miguel Roman Sakat Diz Sakatlığı
Jones El-Abdellaoui Sakat Diz Sakatlığı
Carl Starfelt Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Andres Antanon Sakat Ayak Bileğinden Sakat

Juventus

10 eksik
Jeff Ekhator Sakat Adale Problemi
Kenan Yıldız Sakat Ayak Tarak Kemiğinde Kırık
Khephren Thuram Sakat Diz Sakatlığı
Kamil Grabara Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Jeremie Boga Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Manuel Locatelli Sakat Menisküs Problemi
Arkadiusz Milik Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Daniele Rugani Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Edon Zhegrova Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Celta Vigo kadrosunda Miguel Roman (Sakat - Diz Sakatlığı), Jones El-Abdellaoui (Sakat - Diz Sakatlığı), Carl Starfelt (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Andres Antanon (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Juventus kadrosunda Jeff Ekhator (Sakat - Adale Problemi), Kenan Yıldız (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık), Khephren Thuram (Sakat - Diz Sakatlığı), Kamil Grabara (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jeremie Boga (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Manuel Locatelli (Sakat - Menisküs Problemi), Arkadiusz Milik (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniele Rugani (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Edon Zhegrova (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Miguel Roman Miguel Roman Celta Vigo 1 Gol 2 Asist
Hugo Gonzalez Celta Vigo 1 Gol 2 Asist
Pablo Duran Pablo Duran Celta Vigo 2 Gol 0 Asist
Hugo Alvarez Hugo Alvarez Celta Vigo 0 Gol 2 Asist
Edon Zhegrova Edon Zhegrova Juventus 2 Gol 1 Asist
Bremer Juventus 2 Gol 0 Asist
Randal Kolo-Muani Juventus 1 Gol 1 Asist
Francisco Conceiçao Francisco Conceiçao Juventus 1 Gol 1 Asist

Celta Vigo kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Pablo Duran, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Miguel Roman. Juventus kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Edon Zhegrova.

Sıkça Sorulan Sorular
Celta Vigo - Juventus maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Celta Vigo - Juventus maçı saat kaçta?

22:00

Celta Vigo - Juventus maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Celta Vigo - Juventus maçında hangi oyuncular eksik?

Miguel Roman, Jones El-Abdellaoui, Carl Starfelt, Andres Antanon, Jeff Ekhator, Kenan Yıldız, Khephren Thuram, Kamil Grabara, Jeremie Boga, Manuel Locatelli, Arkadiusz Milik, Daniele Rugani, Edon Zhegrova.

Celta Vigo ve Juventus'un ligde kaç puanı var?

Celta Vigo 8 puan, Juventus 11 puan.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Celta Vigo
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