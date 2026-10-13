Celta Vigo - Juventus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Celta Vigo ile Juventus, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio Balaidos'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Üzerinde oynanacak bu mücadele, HER İKİ takım için de önemli bir karşılaşma olacak. Celta Vigo, yerel ligde son haftalarda istediği sonuçları alamadı.
Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 1 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 8 puanla 9. sırada.
Juventus (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 5 gol atıp 0 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 11 puanla 6. sırada.
Juventus, Avrupa Ligi'nde son maçında rahat bir galibiyet alırken, Celta Vigo ise zorlu bir süreçten geçiyor. Celta Vigo, iç sahada kopuk bir performans gösterirken, Juventus'un hücum geçişleri daha etkili gözüküyor.
Celta Vigo kadrosunda Miguel Roman (Sakat - Diz Sakatlığı), Jones El-Abdellaoui (Sakat - Diz Sakatlığı), Carl Starfelt (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Andres Antanon (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
Juventus kadrosunda Jeff Ekhator (Sakat - Adale Problemi), Kenan Yıldız (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık), Khephren Thuram (Sakat - Diz Sakatlığı), Kamil Grabara (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jeremie Boga (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Manuel Locatelli (Sakat - Menisküs Problemi), Arkadiusz Milik (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniele Rugani (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Edon Zhegrova (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Celta Vigo kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Pablo Duran, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Miguel Roman. Juventus kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Edon Zhegrova.
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