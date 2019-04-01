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Celta Vigo - Villarreal maçı sırasında Emre Mor'un evine hırsız girdi

İSPANYA HABERLERİ  | 01.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Dün oynanan ve Celta Vigo'nun Villarreal'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sırasında milli futbolcu Emre Mor'un evine hırsız girdi.

Celta Vigo - Villarreal maçı sırasında Emre Mor'un evine hırsız girdi

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Evine giren hırsız milli futbolcunun değerli eşyalarını, mücevherlerinı ve kişisel eşyalarını çaldığı ve bunların değerini yaklaşık olarak 70 bin Euro ettiği belirtildi.

Hırsızlık, güvenlik, alarm ve kameraların bulunduğu Moana'daki evinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Soygunun önceden planlanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Barcelona oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in de evine hırsız girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
celta vigo villarreal Emre Mor

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