Celta Vigo - Villarreal maçı sırasında Emre Mor'un evine hırsız girdi

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Evine giren hırsız milli futbolcunun değerli eşyalarını, mücevherlerinı ve kişisel eşyalarını çaldığı ve bunların değerini yaklaşık olarak 70 bin Euro ettiği belirtildi.

Hırsızlık, güvenlik, alarm ve kameraların bulunduğu Moana'daki evinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Soygunun önceden planlanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Barcelona oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in de evine hırsız girmişti.

