Celtic - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Celtic Perşembe 23:00 Beşiktaş

Celtic, Beşiktaş'ı 5 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Celtic Park'ta ağırlıyor.

Perşembe akşamı, Celtic, UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı var.

Lig Durumu Beşiktaş 4. Trendyol Süper Lig O 10 G 6 B 1 M 3 P 19 20 Attığı Gol 12 Yediği Gol +8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Beşiktaş 20 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı B Beşiktaş Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 1 / 3 Gol 6 – 9

Celtic (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 9 gol yedi. (İskoçya Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 6 gol yedi.

Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 6 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 19 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Celtic tüm kulvarlar Falkirk 2-0 Celtic İskoçya Premier Ligi M

Celtic 2-2 Dundee United İskoçya Premier Ligi B

Hibernian 1-2 Celtic İskoçya Premier Ligi G

Celtic 1-2 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi M

Celtic 7-1 Hearts İskoçya Premier Ligi G Beşiktaş B G M G M tüm kulvarlar Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig B

Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi B

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Celtic, son 5 maçında 2 galibiyet alarak, lige tutunmaya çalışırken, Avrupa kupalarında ise 3'te 3 mağlubiyetle hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş ise, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, güçlü bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular Celtic 1 eksik Alistair Johnston Beşiktaş 5 eksik Mustafa Hekimoğlu Fabio Miretti Milot Rashica Ümit Akdağ Orkun Kökçü

Celtic kadrosunda Alistair Johnston (Sakat - Bacağından Sakat) yer almıyor.

Beşiktaş kadrosunda Mustafa Hekimoğlu (Yok - Statü Gereği), Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat), Milot Rashica (Yok - Statü Gereği), Ümit Akdağ (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Orkun Kökçü (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Dusan Vlahovic Beşiktaş 7 Gol 0 Asist Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist Leandro Trossard Beşiktaş 2 Gol 1 Asist İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olarak dikkat çekerken, takımın hücum gücünün büyük kısmını üstleniyor.