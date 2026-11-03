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Celtic - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Celtic ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takım için de önemli bir maç olacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Celtic - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Celtic
Perşembe 23:00
05.11.2026
Beşiktaş
Stadyum: Celtic Park Yayın: TRT 1, tabii Spor

Celtic, Beşiktaş'ı 5 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Celtic Park'ta ağırlıyor.

Perşembe akşamı, Celtic, UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı var.

Lig Durumu

Beşiktaş

4. Trendyol Süper Lig
O
10
G
6
B
1
M
3
P
19
20
Attığı Gol
12
Yediği Gol
+8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Beşiktaş 20 / 12

İç Saha / Deplasman Performansı

Beşiktaş Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
1 / 1 / 3
Gol
6 – 9

Celtic (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 9 gol yedi. (İskoçya Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 6 gol yedi.

Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 6 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 19 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Celtic

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Falkirk 2-0 Celtic İskoçya Premier Ligi M
  • 28.10.2026 Celtic 2-2 Dundee United İskoçya Premier Ligi B
  • 25.10.2026 Hibernian 1-2 Celtic İskoçya Premier Ligi G
  • 22.10.2026 Celtic 1-2 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 Celtic 7-1 Hearts İskoçya Premier Ligi G
Beşiktaş B G M G M

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig B
  • 26.10.2026 Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G
  • 22.10.2026 Beşiktaş 2-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi B
  • 19.10.2026 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M
  • 15.10.2026 TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Celtic, son 5 maçında 2 galibiyet alarak, lige tutunmaya çalışırken, Avrupa kupalarında ise 3'te 3 mağlubiyetle hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş ise, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, güçlü bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Celtic

1 eksik
Alistair Johnston Sakat Bacağından Sakat

Beşiktaş

5 eksik
Mustafa Hekimoğlu Yok Statü Gereği
Fabio Miretti Sakat Omzundan Sakat
Milot Rashica Yok Statü Gereği
Ümit Akdağ Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Orkun Kökçü Sakat Adale Problemi

Celtic kadrosunda Alistair Johnston (Sakat - Bacağından Sakat) yer almıyor.

Beşiktaş kadrosunda Mustafa Hekimoğlu (Yok - Statü Gereği), Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat), Milot Rashica (Yok - Statü Gereği), Ümit Akdağ (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Orkun Kökçü (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic Beşiktaş 7 Gol 0 Asist
Orkun Kökçü Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist
Leandro Trossard Leandro Trossard Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
İlhan Fakılı İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olarak dikkat çekerken, takımın hücum gücünün büyük kısmını üstleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Celtic - Beşiktaş maçı ne zaman?

5 Kasım 2026

Celtic - Beşiktaş maçı saat kaçta?

23:00

Celtic - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

TRT 1, tabii Spor

Celtic - Beşiktaş maçında hangi oyuncular eksik?

Celtic'ten Alistair Johnston, Beşiktaş'tan ise Mustafa Hekimoğlu, Fabio Miretti, Milot Rashica, Ümit Akdağ ve Orkun Kökçü yer almıyor.

Celtic ve Beşiktaş'ın ligde kaç puanı var?

Beşiktaş 19 puanla 4. sıradadır. Celtic’in durumu hakkında bilgi yok.

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Anahtar Kelimeler:
Celtic beşiktaş
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