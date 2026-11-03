Celtic - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Celtic, Beşiktaş'ı 5 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Celtic Park'ta ağırlıyor.
Perşembe akşamı, Celtic, UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı var.
Celtic (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 9 gol yedi. (İskoçya Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 6 gol yedi.
Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 6 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 19 puanla 4. sırada.
Celtic, son 5 maçında 2 galibiyet alarak, lige tutunmaya çalışırken, Avrupa kupalarında ise 3'te 3 mağlubiyetle hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş ise, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, güçlü bir görüntü sergiliyor.
Celtic kadrosunda Alistair Johnston (Sakat - Bacağından Sakat) yer almıyor.
Beşiktaş kadrosunda Mustafa Hekimoğlu (Yok - Statü Gereği), Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat), Milot Rashica (Yok - Statü Gereği), Ümit Akdağ (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Orkun Kökçü (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.
Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olarak dikkat çekerken, takımın hücum gücünün büyük kısmını üstleniyor.
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