SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Celtic taraftarı, Filistin'e desteğini sürdürmekte kararlı

Celtic taraftarı, Filistin'e desteğini sürdürmekte kararlı

03.11.2023 11:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celtic Star Taraftar Sitesi Editörü David Faulds, Celtic taraftarının Filistin'e desteğinin daimi olacağını belirterek "Celtic taraftarı, Filistin'e karşı çifte standart uygulanmasına izin vermeyecek." dedi.

Celtic taraftarı, Filistin'e desteğini sürdürmekte kararlı

Faulds, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Celtic'in Filistin'e desteği kararlı şekilde sürecek. Belki her maçta bayraklar açılmayacak ama desteğimiz daimi olacak." ifadelerini kullandı.

Filistin ile İskoçya Futbol Milli Takımları arasında bir dostluk maçının oynanmasının önemli olduğunu belirten Faulds, "Mükemmel bir olay olur." şeklinde yorumladı.

"CELTİC TARAFTARI BUNA KARŞI ÇIKAR"

thumbs_b_c_3e398d74a29da8a21d9f762966c54a1f

Faulds, Gazze'de yaşananların ardından insanlar uyanıp ne olduğunun farkına varmaya başladığın dikkati çekerek, "Gazze'de birçoğu çocuk olmak üzere 2 milyon insan var ve bu çocuklar bombalandıklarını bile fark etmiyor ne olduğunu anlamıyor. Celtic taraftarı buna karşı çıkar." diye konuştu.

"TAM BİR İKİYÜZLÜLÜK"

ccce

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında dünyanın her yerinde stadyumlarda insani bir tavırla Ukrayna bayrakları açıldığını hatırlatan Faulds, dünyanın Ukrayna ve Gazze'deki durumlara gösterdiği farklı tepkisini ise "Bu tam bir ikiyüzlülük. Celtic taraftarı, Filistin'e çifte standart uygulanmasına izin vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Celtic Kulübünün ve taraftarının Filistin'e sempati duyduğunu anlatan Faulds, Celtic Kulübünün Filistin'e destek veren Yeşil Tugay grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasaklamasının bayrak açma olayından dolayı değil son haftalarda UEFA'dan da ceza almalarına neden olan bazı hadiseler nedeniyle alındığını ifade etti.

"FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİYLE CELTİC TARAFTARI, HER ZAMAN TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALACAKTIR"

aca07774e5414e53a7dc1209da3b400a

1971 yılından beri stadyumdan Celtic maçlarını izlediğini vurgulayan Faulds, "Filistin davasına desteğiyle Celtic taraftarı, her zaman tarihin doğru tarafında yer alacaktır." sözlerini kullandı.

Celtic Kulübünün, stadyumda taraftarın Filistin bayrağı açmasıyla ilgili bir sorununun olmadığını ama stadyumda açılan Hamas lehine olabilecek "direnenler kazanacak" yazılı pankartın kulübe zarar verebileceği ifade eden Faulds, "Yeşil Tugay grubu da Celtic taraftarları da bu türlü pankartlara tepki gösteriyor. Celtic Kulübü, stadyuma Filistin bayrağıyla gelen taraftarların bayraklarını hiçbir zaman toplatmadı." bilgisini verdi.

Faulds, Şampiyonlar Ligi'ndeki gelecek maçlarda taraftarın Filistin bayrağı açması durumunda UEFA'nın Celtic'e ceza vermesinden endişe edildiğini kaydetti.

Celtic'in Filistin'e para yardımında bulunduğunu da dile getiren Faulds, Celtic kulübünün taraftar için bir aile gibi olduğunu söyledi.

"ŞOK OLDUM"

celtic-filistin-e-destek-veren-taraftar-grubunu-tribune-almadi

İsrail'e 1990'lı yıllarda gittiğini anlatan Faulds, "Filistinlilerin Kudüs'te nasıl muameleye maruz kaldığını gördüm ve şok oldum." ifadesini kullandı.

Celtic Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımı Atletico Madrid ile geçen hafta oynanan maçta taraftarlarının tribünlerde Filistin bayrakları açması dünya genelinde yankı uyandırmıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor taraftarından ‘deplasman yasağı kalksın' çağrısıTrabzonspor taraftarından ‘deplasman yasağı kalksın' çağrısı
Sacha Boey'den milli takım için büyük fedakarlık!Sacha Boey'den milli takım için büyük fedakarlık!
Samet Akaydin'a İtalyan devinden teklif an meselesi...Samet Akaydin'a İtalyan devinden teklif an meselesi...
Anahtar Kelimeler:
Celtic Filistin maçı maçın da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.