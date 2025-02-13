Celtic taraftarından, İsrail’e kırmızı kart

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Celtic’in, Bayern Münih’i ağırladığı müsabakada, İskoç takımının taraftarları İsrail’e, Filistin’e yönelik yaptığı saldırılarından dolayı yine tepki gösterdi.

İSRALİL'E KIRMIZI KART

Tribünlerde ’Show Israel The Red Card’ (İsrail’e kırmızı kart göster) pankartları açan Celtic taraftarları İsrail’i protesto etti. İskoç ekibinin taraftarları daha önceki maçlarda da tribünlerinde Filistin’e destek mesajları paylaşmıştı.

Mücadeleyi Bayern Münih, 2-1’lik skorla kazandı.