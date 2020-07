Çeltik alanları ZİHA ile ilaçlanıyor

- "Her vatandaşın evinde nasıl traktör varsa ZİHA da olacak"

"ZİHA ile istenilen kodlarda ilaçlama yaparak zamandan tasarruf edilerek güzel bir sonucu görmüş olduk. Dünya artık robot teknolojisine dönüyor. Robot teknolojileri ile ilgili çalışmalara her geçen gün daha çok zaman harcanıyor. Türkiye olarak biz de en fazla Ar-Ge yapan kuruluş olduğumuz için TARNET AŞ ile bu projeyi birlikte yürüttük. Bu başlangıç aslında önümüzdeki süreçte yeni versiyonları çıkacak. Sadece ilaç atan değil, arazide hastalıkları, zararlıları ve sınırları tespit etmeye kadar bir çok alanda kullanıyorduk. Şimdi bunu ilaç atan önümüzdeki süreçte gübre atan haline getireceğiz. Bundan 3 veya 5 yıl içinde her vatandaşın evinde nasıl traktör varsa ZİHA'lardan birer tane evlerinde olacak.O noktaya doğru gidiyoruz, çünkü teknoloji gelişiyor, bizim de o teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Tarım girdileri her geçen gün artıyor, maliyetleri düşürmek için bu tip insansız hava araçlarını kullanmamız gerekiyor."

- "Yeni otonom sistemler ile Türk çiftçisinin birkaç level atlamasını sağlayacağız."