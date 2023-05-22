Cem Adrian kendisine gelen soruya verdiği yanıtla gündem oldu

Instagram hesabı üzerinden yayınladığı fotoğraflar ve videolar ile sevenleriyle etkileşim halinde olan şarkıcı Cem Adrian sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

Sesiyle ve şarkılarıyla öne çıkan Cem Adrian son pozlarına yapılan bir yoruma ise sessiz kalmadı.

Bir takipçi başarılı şarkıcıya "Kaç yıldır gaysin?" sorusunu yöneltince Adrian bu soruya "Size kaç yıllık gay lazım?" yanıtını verdi.

Cem Adrian'ın bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Defalarca kez paylaşılan yanıt için İrem Derici "Muazzam cevap" dedi.

Yeşim Salkım, Petek Dinçöz, Selin Ciğerci'den de yanıtı beğeni geldi.

