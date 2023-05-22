MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Adrian kendisine gelen soruya verdiği yanıtla gündem oldu

Cem Adrian kendisine gelen soruya verdiği yanıtla gündem oldu

22.05.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhteşem sesiyle müzik dünyasında parmakla gösterilen Cem Adrian, takipçisinden gelen "Kaç yıldır gaysin?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

Cem Adrian kendisine gelen soruya verdiği yanıtla gündem oldu

Instagram hesabı üzerinden yayınladığı fotoğraflar ve videolar ile sevenleriyle etkileşim halinde olan şarkıcı Cem Adrian sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

Sesiyle ve şarkılarıyla öne çıkan Cem Adrian son pozlarına yapılan bir yoruma ise sessiz kalmadı.

Bir takipçi başarılı şarkıcıya "Kaç yıldır gaysin?" sorusunu yöneltince Adrian bu soruya "Size kaç yıllık gay lazım?" yanıtını verdi.

Cannes'a gitti! Süpür minisiyle çömelince... Cannes'a gitti! Süpür minisiyle çömelince...

Cem Adrian'ın bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Defalarca kez paylaşılan yanıt için İrem Derici "Muazzam cevap" dedi.

sa

Yeşim Salkım, Petek Dinçöz, Selin Ciğerci'den de yanıtı beğeni geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cannes'e öyle bir kıyafetle geldi ki... Göğüs detayı şoke ettiCannes'e öyle bir kıyafetle geldi ki... Göğüs detayı şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Cem Adrian sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler tepki çekmişti! Diyanet'ten açıklama geldi

O görüntüler tepki çekmişti! Diyanet'ten açıklama geldi

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

Babacan'dan flaş açıklama! 'Kırmızı çizgiler terk edildi'

ATA İttifakı kimi destekleyecek? Kararı açıklayacağı saat belli oldu

ATA İttifakı kimi destekleyecek? Kararı açıklayacağı saat belli oldu

Karadeniz için kritik uyarı! 'Akıbeti meçhule doğru gidiyor'

Karadeniz için kritik uyarı! 'Akıbeti meçhule doğru gidiyor'

Sosyal medya İstanbul'daki heykeli konuşuyor! Sanatçının itirafı vatandaşları şaşırttı

Sosyal medya İstanbul'daki heykeli konuşuyor! Sanatçının itirafı vatandaşları şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.