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Cem Belevi: Çıplak fotoğraflarını yollayıp...

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 10:09 | Son Güncelleme

Ünlü isimler zaman zaman sosyal medya hesaplarına gelen özel mesajlarla gündeme geliyor! Cem Belevi de özel mesajla ahlaksız teklif alan ünlüler arasına girdi

Cem Belevi: Çıplak fotoğraflarını yollayıp...

Popçu Cem Belevi, Beyaz TV'deki 'Mertçe Sohbetler'de bir itirafta bulundu

Sunucu Mert Doğan'ın ''Hiç ahlaksız teklif aldınız mı?'' sorusuna Cem Belevi şu cevabı verdi:

''Bazı kişiler DM'den çıplak fotoğraflarını yollayıp tuhaf tekliflerde bulunuyor. Görmezden geliyorum, siliyorum.''

Bu fotoğrafların ilişkisi varken de geldiğini belirten Cem Belevi, yollanan fotoğrafları her seferinde görmezden geldiğini ve sildiğini söyledi.

Bir Almanya konserinde bayan hayranı tarafından cinsel tacize uğradığını da anlatan sanatçı, hayranıyla fotoğraf çekimi esnasında elle tacize uğradığını ve bu tip olayların başına çok geldiğini de ekledi.

Cem Belevi sevgilisi Zehra Yılmaz ile henüz evlenmeyi düşünmediklerini de söyledi.

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Cem Belevi Cem Belevi ahlaksız tklif

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