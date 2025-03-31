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İngiltere'de şoke eden gelişme! 21 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.03.2025 11:39
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İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin U21 takımında forma giyen Morten Spencer, 21 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakan Morten Spencer, İngiltere'de büyük üzüntüye sebep oldu.

İngiltere'de şoke eden gelişme! 21 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı...

Derby County'nin U21 takımında forma giyen Morten Spencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 21 yaşında futbol hayatını noktaladığını duyurdu.

"BUNU ÜZÜLEREK SÖYLEMEK BENİ ÜZÜYOR..."

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımla haberi duyuran Norveçli futbolcu, "Bunu söylemek beni üzüyor. Kalp sorunum nedeniyle profesyonel futbolu bırakacağım ve artık devam edemeyeceğim" derken "Benim bildiğim tek şey topa vurmaktı ve her şeyi bu oyundan öğrendim. Başardıklarım için minnettarım ve gururluyum. Muhteşem bir yolculuk boyunca sahip olduğum ve yarattığım anıları asla unutmayacağım. Futbol benim DNA'mda var ve bu yolda bana yardımcı olan herkesi desteklemeye devam edeceğim. Bu zor dönemde yanımda olan ve kariyerim boyunca bana yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE FORMASI BİLE GİYMİŞTİ

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Leeds United ve Derby County'nin U21 takımlarında top koşturan Morten Spencer, U15 seviyesinde İngiltere Milli Takımının formasını bile giymeyi başarmıştı. Sonrasında Norveç Milli Takımını tercih eden Spencer, 21 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı.

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