İngiltere'de şoke eden gelişme! 21 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı...

Derby County'nin U21 takımında forma giyen Morten Spencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 21 yaşında futbol hayatını noktaladığını duyurdu.

"BUNU ÜZÜLEREK SÖYLEMEK BENİ ÜZÜYOR..."

Sosyal medya hesabından bir paylaşımla haberi duyuran Norveçli futbolcu, "Bunu söylemek beni üzüyor. Kalp sorunum nedeniyle profesyonel futbolu bırakacağım ve artık devam edemeyeceğim" derken "Benim bildiğim tek şey topa vurmaktı ve her şeyi bu oyundan öğrendim. Başardıklarım için minnettarım ve gururluyum. Muhteşem bir yolculuk boyunca sahip olduğum ve yarattığım anıları asla unutmayacağım. Futbol benim DNA'mda var ve bu yolda bana yardımcı olan herkesi desteklemeye devam edeceğim. Bu zor dönemde yanımda olan ve kariyerim boyunca bana yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE FORMASI BİLE GİYMİŞTİ

Leeds United ve Derby County'nin U21 takımlarında top koşturan Morten Spencer, U15 seviyesinde İngiltere Milli Takımının formasını bile giymeyi başarmıştı. Sonrasında Norveç Milli Takımını tercih eden Spencer, 21 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı.