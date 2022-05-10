Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi açıklamasında bakın ne dedi

Manken Nergis Nesrullayeva ile İrem Derici'yi aldattığı iddiasıyla gündeme gelen Cem Belevi konuya dair açıklama yaptı. İddialara göre Cem Belevi'nin İrem Derici'yi ikinci kez aldatması güzel şarkıcıyı çıldırttı. İrem Derici yaşananlar karşısında sinirine hakim olamadı ve “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler” paylaşımı yaptı.

Yaşananlardan sonra gündem olan Cem Belevi bir açıklama yaptı. Cem Belevi açıklamasında "Aslında biz sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu istemedi paylaşmak kendisi benden rica etti özel bir sebebi var. Bende kalacak. Karşımda bir kadın var her şeyden önce çok değerli bir meslektaşım var" dedi.

"ONU ALDATMADIM"

Belevi konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Artık onu ne öfkelendirdi ise bilmiyorum bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim. Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma... Böyle bir şey yok! Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hâlâ çok seviyorum onu. Onun yüreğiyle ağzından fevrice çıkanlar bir olmaya bilir ben takılmıyorum söylediklerine... Kendisini aldatmadım."

