Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Başrollerinde İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde 'Taş Kafa' karakteriyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, mide operasyonu geçirerek bambaşka bir görünüme kavuştu.
60 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, değişimini Instagram hesabından gözler önüne serdi.
150 kilodan 90'a düşen 44 yaşındaki Cücenoğlu, Celil Nalçakan ile birlikte olduğu fotoğrafı, "60 kilo fazlam var" notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Bazı insanlar kiloları ile güzeller bu adam benim için öyleydi.
Şu kadar azmim olsa yeterdi be.
Ben 6 yıldır 6 kilo vericem. Adama bak 60 kilo vermiş. Tebrikler.
Aynı kişi olduğuna kimse beni inandıramaz!
Cem Cücenoğlu, oyunculuğa Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Deli Yürek' ile adım atmıştı. Cücenoğlu, dizide 'Şeyhmuz' karakterine hayat vermişti.
Oyuncu daha sonra, 'Gurbet Kadını', 'Yabancı Damat', 'Cennet Mahallesi ', 'Akasya Durağı' ve 'Poyraz Karayel' gibi fenomen dizilerde rol almıştı.
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