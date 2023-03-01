Cem Davran'ın Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Çok sayıda dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Cem Davran’ın son paylaşımı olay oldu. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Davran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir açıklama yaptı. Bazı takipçileri Davran'a katılırken, bazı takipçileri ise eleştirdi.

Ünlü isim paylaşımında, “Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan ve çok kıymetli bir devlet adamı. Dilerim enerjisiyle, tecrübesiyle uzun yıllar var olur, orada olur, dualarım onunla” dedi.

Oynadığı diziler arasında Aşkın Tarifi, Babam Sınıfta Kaldı, Çocuğun Var Derdin Var’ın da bulunduğu Davran’ın paylaşımına bazı takipçileri "Katılıyorum", "Aynı fikirdeyim", "Fazla yanlış arasında doğru çıktığın için sağ ol" yorumunda bulundu.

Ünlü ismin bazı takipçileri ise "Cem Davran mantıklı davran", "Bunları gerçekten içtenlikle mi söylüyorsunuz?", "Katılmıyorum" diyerek eleştiri yaptı.





