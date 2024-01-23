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Cem Karaca hologram ile sahnedeydi! Oğlu Emrah'ın da sahnede olduğu gece sosyal medyayı salladı: Tüylerim diken diken oldu...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin dün akşam galası yapıldı. Galada hologram tekniği ile Cem Karaca konseri gerçekleştirildi. O anlar tüyleri diken diken etti. Sosyal medyada gündem olan görüntülere yorum ve beğeni yağdı.

2004 yılında aramızdan ayrılan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi, 26 Ocak'ta vizyona girecek.

İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'ya hayat verdiği filmin galası ise dün akşam gerçekleştirildi.

CEM KARACA1

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasından dikkat çekici detaylar vardı. Galaya başrol oyuncularından Melis Aslı Pamuk katılmazken İsmail Hacıoğlu ise eski eşiyle galada boy gösterdi.

Galada hologram teknolojisi kullanılarak Cem Karaca konseri gerçekleştirildi.
Cem Karaca'nın 'Tamirci Çırağı' şarkısının çaldığı sırada önce sahneye Karaca'nın oğlu Emrah, ardından İsmail Hacıoğlu çıktı.

CEM KARACA2

"HOLOGRAM GÖRÜNTÜSÜYLE SAHNEYE YANSITILDI"**

Hacıoğlu şarkının bir yerinde "Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar, şimdi sahnenin asıl sahibi geliyor" dedi ve o sırada Cem Karaca'nın görüntüsü hologram tekniğiyle sahneye yansıtıldı.

Galaya katılan isimler 20 yıl sonra sahnede sanatçıyı görünce duygusal anlar yaşandı. Video kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. " Kıskançlıktan kudurdum" "Orada olmak için her şeyi verirdim", "Tüylerim diken diken oldu", "Mükemmel olmuş" "Bu bir sihirdir" gibi yorumlar yaptı.

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