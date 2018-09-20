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Cem Kavçak: Kazanmak için her şeyi yaptık

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 20.09.2018 23:12 | Son Güncelleme

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, Krasnodar maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bir şanssızlık sene başından beri devam ediyor. İki topumuz direkten döndü. Önümüzdeki maçlar için kazanıp takım içindeki öz güveni arttırmak istiyorduk ama yine de sahadaki oyuncuların isteği ve oyunu bizi mutlu etti” dedi.

Cem Kavçak: Kazanmak için her şeyi yaptık

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı’nda ağırladığı Rusya ekibi Krasnodar’a 1-0 mağlup olarak, gruba puansız başladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, “Oyuna ilk 15 dakika ürkek başladık, sonra oyunu dengeledik. Kazanmak için sonuna kadar her şeyi yaptık. Pozisyonlarımız ve direkten dönen toplarımız var. Bir şanssızlık sene başından beri devam ediyor. İki topumuz direkten döndü. Önümüzdeki maçlar için kazanıp takım içindeki öz güveni arttırmak istiyorduk. Ama yine de sahadaki oyuncuların isteği ve oyunu bizi mutlu etti. Hafta sonu Galatasaray maçımız var artık ona motive olup o maça hazırlanacağız” dedi.

Hakemin yönetimi hakkındaki soruyu yanıtlayan Kavçak, “Çok olmasa da hakem takdir hakkını rakip takımdan yana kullandı ama yine de çok bariz hatalar görmedik” diye konuştu.

Maçlara göre taktik geliştirdiklerini aktaran Kavçak, “Rakibimizin çok adamla hücum yaptığını izlemiştik. Geride çok boşluklar veriyordu. Hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi denedik. Zaman zaman bunu gerçekleştirdik ancak zaman zaman da çıkışta yaptığımız hatalarda bu pozisyonları değerlendiremedik” ifadelerini kullandı.

Seleznyov’un performans düşüklüğüyle ilgili soruya da yanıt veren Kavçak, “3 haftadır oynamıyor, cezalı. Bunun eksikliğini sahada yaşıyor. Büyük ihtimalle bundan dolayıdır. Seleznyov bizim takımımıza büyük katkı sağlayan bir oyuncu” diye konuştu.

Rus gazetecinin stadın neden tamamen dolmadığı yönündeki sorusuna cevap veren Kavçak, şöyle konuştu:

“Bu sene geçen seneye nazaran bir düşüş var. Ama yine de iyi taraftarımız vardı. Bizi destekleyip teşvik ettiler. Gönül isterdi ki tamamen dolu tribünlere oynayalım. İnşallah bunu Galatasaray maçında görürüz”

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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor Cem Kavçak UEFA Avrupa Ligi

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