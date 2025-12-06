SPOR

Cem Küçük'ten flaş Ahmet Çakar sözleri! ''Bahis değil, şike iddiası var''

Türk futbolunda bahis skandalı her geçen gün derinleşirken, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'den flaş bir Ahmet Çakar iddiası geldi. Küçük'ün ''Ahmet Çakar hakkında bahis değil, şike iddiası var.'' sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis soruşturmasında yeni açıkladığı listede adı geçen Türk Sporunun önde gelen simalarından Ahmet Çakar için ortaya flaş bir iddia atıldı. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük işin bahisden ziyade şike ile alakalı olabileceği ile ilgili bi iddia olduğunu belirtti.

''BAHİS DEĞİL ŞİKE İDDİASI! BAŞSAVCILIK YETKİLİLERİNE DE SORDUK...''

TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, ''Ahmet Çakar'ı iyi tanırım. Esennur Ezgi. Benim de avukatım. Benim bazı davalarıma bakıyor. Programdan önce onu aradım. Dosyaya kısıtlılık bilgisi konduğu için bilmediğini söyledi ama bana bahis değil dedi. Şikeden şüphe ettiğini söyledi. Ahmet Çakar'ın bahis oynadığını biliyoruz. Ben Ahmet Çakar'la Beyaz tv'de çalıştığım dönemde böyle elinde bir şey baya bahis çalışırdı. Ama onun bu defa şike iddiası var. Başsavcılık yetkililerine de sorduk. Onlar da bahis değil, şike olduğuna dair iddia var dedi. Aynı şey Murat Sancak içinde geçerli bir iddia. Ahmet Çakar zaten karısı üzerinden oynuyormuş. Öyle bir iddia var. Bu arada Ahmet Çakar'ın eşi 70'lerde 80'lerde Türkiye'nin ünlü televizyon markasının sahibinin kızı. Adını vermiyim ama Ahmet Çakar'ın karısı çok zengindir zaten büyük zengindir.'' dedi.

''4 MİLYON DOLAR KOMİSYON!''

Cem Küçük, “Ahmet Çakar hakkında bahis değil, şike iddiası var. Kulüp başkanı yakınının transferlerden 4 milyon dolar komisyon aldığı iddiası var. Mert Hakan Yandaş’ın yakını üzerinden bahis oynadığı iddiası var.'' diye onuştu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DUYURMUŞTU

Ayrıca banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile hakem Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltına kararı verilen isimler arasında yer aldı.

