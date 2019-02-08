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Cem Özer isyan etti! 'O paraları çatır çatır alacağım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.02.2019 00:29 | Son Güncelleme

Yönetmen Sinan Çetin ve oyuncu Cem Özer arasındaki hastane masrafları polemiğinin yankıları devam ediyor. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya telefonla bağlanan Cem Özer, bu işin peşini bırakmayacağını ve hastane masraflarını da Sinan Çetin'den çatır çatır alacağını söyleyerek, geri adım atmadı.

Cem Özer isyan etti! 'O paraları çatır çatır alacağım'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Cem Özer, hastane masraflarını karşılamayan Sinan Çetin'i kastederek, 'Adam herkesle dalga geçiyor. Hastane masraflarını çatır çatır alacağım' ifadelerini kullandı.

"40 BİN TL SİNAN ÇETİN'İ FAKİRLEŞTİRMEZ"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Cem Özer, "Artık bu konuda gerçekten konuşmak dahi istemiyorum. Sinan adına çok üzülüyorum. Bir dönem Türkiye'nin en sevilen, en itibarlı, müthiş yetenekli genç yönetmeniydi. Böyle bir insan kendini nasıl bu hale getirir. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Üstelik de imkanı yok değil. Ben ilk defa bu sette bir yerimi yaralamıyorum. Benim vazgeçmem onu pişman etmez, o sevinir 'Oh ne güzel ben kazandım' diye. Hastane masraflarını çatır çatır alacağım. İyi yüreklilik, temiz kalplilik bu ülkede salaklıkla eş değer tutuluyor. Bir cezası olması lazım. Herkesle dalga geçiyor adam. Hukukla dalga geçiyor, yasa ile dalga geçiyor. Benimle dalga geçiyor, seyredenlerle dalga geçiyor. Alacağım parayla ilgili kafamda şu anda bir şey yok, bakacağım. Hiçbir zaman para düşkünü bir adam olmadım. Yaptığım şeyleri de ses seda çıkararak yapmadım. Benim yaptığım yardımları, bağışları çok az ünlü yapmıştır. Sinan'a para kazandırmaya çalıştım. 'Gel şu işi halledelim, filme devam edelim' diye. O daha pahalı yoldan bu işi çözmeye çalışıyor. Benim sahnelerim çöpe gidecek, kendi bilir. Zaten Sinan Çetin, çekip çekip, rulo yapıp rafa koyuyor. En son hangi filmi çıktı ki vizyona? 40 bin TL Sinan Çetin'i fakirleştirecek olsa ben zaten derdine düşmem." dedi.

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NELER OLMUŞTU?

Cem Özer, yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı 'İstasyon' adlı filmin çekimleri sırasında iki metrelik çukura düşüp bacağını kırmıştı. Çabuk iyileşmesi için uygulanan ozon tedavisi sırasında pıhtı atmış, 42 gün yaşam mücadelesi vermişti. Sinan Çetin hastane masrafı olan 40 bin TL'yi ödemek istemedi. Cem Özer ise "Arayıp özür dileseydi, para önemli değildi" dedi. Bunun üzerine Sinan Çetin, "Ona en çok ben iş verdim. Arkamdan yalan konuşuyor. Cem'i oyundan çıkarıyorum, bana ayıp etti. Bir daha görüşmem" açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Çetin Cem Özer

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