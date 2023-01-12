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  4. Cem Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında? "2 çocuğum da istemeden oldu" demişti! Nurgül Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer 2. Sayfa'da!

Cem Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında? "2 çocuğum da istemeden oldu" demişti! Nurgül Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer 2. Sayfa'da!

12.01.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Özer 12 Ocak 2023 Perşembe günü Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. 2004 yılında Nurgül Yeşilçay ile evlenen ünlü oyuncunun evliliği 2010 yılında son bulmuştu. İkilinin Osman Nejat Özer adında bir çocukları bulunuyor. Cemre Özer ise ünlü oyuncunun Sebla Pekcan ile olan evliliğinden kızıdır. Ünlü oyuncu Cem Özer yaptığı bir açıklamada "2 çocuğum da istemeden oldu" ifadesini kullanmıştı. Peki, Cem Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Cem Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında? "2 çocuğum da istemeden oldu" demişti! Nurgül Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer 2. Sayfa'da!

Cem Özer, 12 Ocak 2023 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "2 çocuğum da istemeden oldu" açıklaması olay olan ünlü oyuncu, programda Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel ile magazin gündemini ele aldı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer'in hayatı ve biyografisi...

CEM ÖZER KİMDİR?

Cem Özer, 5 Ekim 1959 yılında Kahramanmaraş da dünyaya gelmiş olup, annesi ermeni kökenli, babası ise Çerkez kökenlidir. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde başlayan Özer, eğitimini yarıda bırakarak farklı topluluklarda çalışmaya başlamıştır. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan aynı zamanda sunucu ve yazarlık yapmış ünlü sanatçı ‘ Laf lafı açıyor’ adlı televizyon programı ile tanınmıştır. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez televizyona çıkartmıştır. Cem Özer, kariyer hayatına çeşitli film ve dizilerde rol alarak devam etmiştir. Toplamda beş kez evlenen Özer’in bir kızı ve bir oğlu vardır. 1976 yılında yazdığı film senaryosu ‘Yirmidört saat’ sanatçının ilk eseridir. Günümüzde izlenen ve izlenmiş olan Payitaht Abdülhamit, Tatlı Şeyler, O Hayat Benim gibi birçok eserde rol almıştır.

2. SAYFA KONUĞU CEM ÖZER VE NURGÜL YEŞİLÇAY NE ZAMAN BOŞANDI?

Cem Özer ile Nurgül Yeşilçay 2004 yılında evlendi. Çift, 2010 yılında boşandı. Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay'ın Osman Nejat Özer adını verdikleri 1 çocuğu vardır.

CEM ÖZER KAÇ KERE EVLENDİ?

Cem Özer, 1989–1991 yılları arasında Selin Dilmen ile evliydi. 1994–1999 yılları arasında ise Esin Maraşlıoğlu ile evli olan ünlü oyuncu Cem Özer 2004–2010 yılları arasında da Nurgül Yeşilçay ile evli kalmıştır. Cem Özer, 2017'de Pınar Dura ile evlenmiştir.

"2 ÇOCUĞUM DA İSTEMEDEN OLDU" SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU!

Cem Özer, çok çocuk yapan ailelere yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

“Maddi imkanı olmayanlar ürüyor da ürüyor, adam asgari ücret alıyor, yedi çocuk yapıyor, padişah mısın sen?”diyen ünlü oyuncu Cem Özer, “Siz neden çocuk yaptınız o halde?” sorusu üzerine “İkisi de istemeden oldu. Yani niyetlenerek yapmadık” yanıtını vermişti

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