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Cem Özer: Onları bu plaja almayacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 11:05 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Bodrum'da plaj işletmeciliğine başlayan Cem Özer, "Şezlonga günlük 1000 TL vereni, buraya almayacağım" dedi.

Cem Özer: Onları bu plaja almayacağım

Bodrum'da işletme sahibi olan oyuncu Cem Özer “Sizin plajda fiyatlar nasıl, şezlong kaç lira?” sorusuna cevap verdi.

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Özer, "“Duydum ki Türkbükü’ndeki bazı oteller şezlong kira parası olarak günlük 1000 TL, aylık 30 bin TL istiyormuş. Bende gün boyu 50 TL. Bir ayranı 10 TL, bir hamburgeri de 40 TL’ye satacağım. Günlük 1000 TL veren o kişileri de bu plaja almayacağım. Ayıptır.” dedi.

3 aylık lüks villaların kirasının 650 bin TL, bir haftalık konforlu tekne tatillerinin 500 bin TL’ye çıktığı Türkbükü’ndeki son fiyatlar geçen yıla oranla artış gösterdi.
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Sosyal mesafe zorunluluğu nedeniyle plajdaki şezlong sayıları indirilince bu durum fiyatlara zam olarak yansıtıldı. Bir günlük şezlong 50 TL’den başlıyor, 1000 TL’ye çıkıyor.

Cem Özer eşi Pınar Dura Özer ile birlikte dekorasyonundan yemeklerine kadar her detayına imza attığı Akyarlar'da, geçtiğimiz yıl işletme sahibi oldu.

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