Cem Özer yoğun bakımdan sonra ilk kez konuştu

Cem Özer, geçtiğimiz ay Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında kaza geçirip ayağını kırmıştı. Oksijen tedavisi sırasında sara nöbeti geçirdiği ve şuuru kapandığı belirtilen Cem Özer uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.

Cem Özer 42 gün sonra kamera karşısına geçti ve açıklama yaptı. İşte Özer'in açıklaması:

"Sağlık durumum iyi. Oldukça iyiyim, her gün de daha iyiye gidiyorum. Fizik tedavi ile devam ediyoruz. Her şerde bir hayır vardır. Benim çok sevdiğim insanlar ve beni çok seven insanlar varmış bunun farkına vardık. Ne olur sevdiğiniz birileri varsa bunu sağlığı yerindeyken ona gösterin. En büyük hediye sevgimiz. Burada çok duygu dolu günler geçirdim.

Ummadığım kişiler geldi, sevgilisin gösterdi. Bazı şeyleri es geçiyoruz es geçmemek lazım. Tanımadığım Türkiye'nin pek çok yerinden şeyler geldi.

BEN ÖLMEDEN CENAZEMİ YAŞADIM

Biz ölü seven bir milletiz; en çok ben severdim şovları yapıyoruz. Cenazeden önce bunu göstermek lazım. Öldükten sonra para etmiyor! Ben ölmeden o cenazeyi yaşadım. Ne kadar sevildiğimi anladım.