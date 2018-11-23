Cem Özer yoğun bakımdan sonra ilk kez konuştu

Cem Özer, geçtiğimiz ay Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında kaza geçirip ayağını kırmıştı. Oksijen tedavisi sırasında sara nöbeti geçirdiği ve şuuru kapandığı belirtilen Cem Özer uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.
Cem Özer 42 gün sonra kamera karşısına geçti ve açıklama yaptı. İşte Özer'in açıklaması:
"Sağlık durumum iyi. Oldukça iyiyim, her gün de daha iyiye gidiyorum. Fizik tedavi ile devam ediyoruz. Her şerde bir hayır vardır. Benim çok sevdiğim insanlar ve beni çok seven insanlar varmış bunun farkına vardık. Ne olur sevdiğiniz birileri varsa bunu sağlığı yerindeyken ona gösterin. En büyük hediye sevgimiz. Burada çok duygu dolu günler geçirdim.
Ummadığım kişiler geldi, sevgilisin gösterdi. Bazı şeyleri es geçiyoruz es geçmemek lazım. Tanımadığım Türkiye'nin pek çok yerinden şeyler geldi.
BEN ÖLMEDEN CENAZEMİ YAŞADIM
Biz ölü seven bir milletiz; en çok ben severdim şovları yapıyoruz. Cenazeden önce bunu göstermek lazım. Öldükten sonra para etmiyor! Ben ölmeden o cenazeyi yaşadım. Ne kadar sevildiğimi anladım.
Eşim ve kızım büyük çile çektiler.
UYANDIĞIMDAN BERİ AKLIMDA MEHMET ALİ VAR
Mehmet Ali'yle pek dostluğum yok! Onu ne kadar sevdiğimi fark ettim. İnşallah o da kendine gelir. Aklımda o var. İnşallah o da benim gibi kendine gelir. Dualarım onunla."
Özer yoğun bakımda ne hissettiği sorulunca "Biz yoğun bakımda yatanlar her şeyi algılıyoruz ve anlıyoruz. Ben yoğun bakımda dedim ki 'ben gittim, ben öldüm.' Bırakmıştım kendimi. Artık anne ve babamı görürüm. Zihin böyle düşünüyor! Karımla kızımı başımın ucunda beni severken algıladım. Gözümü kapatıyorum açıyorum yine oradalar. Sonra dedim ki sen gidiceksin tamam da Pınar ve Cemre ne yapacak deyip bir savaş vermeye başladım. beyaz ışığı görmedim. Ama kapıya gittim ve geri döndüm. Mehmet Ali en çok kimi seviyorsa başında dursunlar o da algılıyordur" dedi.
Kimseyle küs olmadığını söyleyen Cem Özer kendisine küs olanlara da "gelin tanış olalım" diyerek çağrı yaptı.
Annesini yeni kaybettiğini söyleyen Cem Özer "Kafamda sürekli bunu annem duymasını yaşadım. Artık yok ki" diyerek herkesi duygulandırdı.
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