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Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri davası! 'Hemen hemen her sahnesinde...'

21.11.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz’ın Netflix'te yayınlanan dizisi Erşan Kuneri için alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri davası! 'Hemen hemen her sahnesinde...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" denildi.

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"EN ÖNEMLİ BAŞLAMA NEDENLERİNDEN BİRİSİ ÖZENTİDİR"

Dernek adına açıklama yapan Sarıay Dernek Başkanı Dr. Şahan Can Şahan, "Dünya nüfusu sıralamasında 18. sırada olduğumuz halde, sigara içenlerin sayısına baktığımızda 8. sıradayız. Bu kesinlikle uygun bir durum değil ve azaltılmalı. Yüzde 30’a yakın sigara içme oranı var. Sigara reklamı yasak ama gizli reklam dediğimiz bir uygulama var. Bu konuda da özellikle ünlüleri kullanıyorlar. Toplum buna göz yummamalı. Biz bu anlamda çocuklarımız, gençlerimiz için hak arayışındayız. Dava açtık Cem Yılmaz’a. Daha önce kurucu başkanımız rahmetli Orhan Kural hocamızla birlikte açtığımız davalarda marka belli değil, haksız rekabete girmez gibi tamamen alakasız cevaplar verildi. Bu defa böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Bir özendirme var. En önemli başlama nedenlerinden birisi özentidir. Bir insanın bir konuda bu kadar ısrarla tüm filmlere hoş gösterecek şekilde sigara sahnelerini koyması doğru değildir. Bu ancak bir maddi menfaat temin etmekle olur" dedi.

Davaya Bakan Avukat Ekrem Çatalkaya da, filmlerde gizli karteller aracılığı ile haksız menfaat temin edildiğini düşündüklerini söyledi. Ayrıca dernek İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İhbarlar Ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü'ne dilekçe vererek Cem Yılmaz hakkında araştırma yapılmasını ve usulsüzlük olduğu tespit edilirse savcılığa ihbar edilmesini istedi.

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